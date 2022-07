West Ham United zet alles op alles voor tweetal ex-Eredivisie-spitsen

Maandag, 18 juli 2022 om 09:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:49

Gianluca Scamacca en Armando Broja staan bovenaan het verlanglijstje van David Moyes bij West Ham United. De 59-jarige oefenmeester heeft met Michail Antonio maar één echte nummer negen in zijn selectie en wil daarom zo snel mogelijk zijn opties verruimen. Voor zowel Scamacca - die een verleden heeft bij zowel PSV als PEC Zwolle - als ex-Vitesse-spits Broja is West Ham bereid diep in de buidel te tasten.

Scamacca leek lange tijd onderweg naar Paris Saint-Germain, tot the Hammers zich in de strijd om de Italiaan mengden. Directeur van huidige club Sassuolo Giovanni Carnevali bevestigde zelfs al het Engelse bod van 40 miljoen euro, ten opzichte van de 35 miljoen euro tellende aanbieding vanuit Parijs. Die berichtgeving dateert van donderdag; PSG maakte twee dagen daarop bovendien de komst van Hugo Ekitike bekend. De spits komt voor een seizoen op huurbasis over van Stade Reims, maar moet daarna naar verluidt verplicht worden overgenomen voor 35 miljoen euro. Daarmee lijkt de komst van Scamacca definitief van de baan.

Broja is de tweede naam die nadrukkelijk rondzingt in het London Stadium. Volgens Fabrizio Romano bracht West Ham al een bod van 35 miljoen euro uit op de Chelsea-spits, maar zijn the Hammers niet de enige gegadigde. De Engelse Albanees, die in het seizoen 2020/21 op huurbasis voor Vitesse goed was voor 11 doelpunten in 34 wedstrijden, is zelfs al teruggevlogen naar Engeland vanuit de Verenigde Staten, waar Chelsea op trainingskamp was.

Romano schrijft dat Broja wel 'zeer dicht bij een persoonlijk akkoord met West Ham is' en binnen afzienbare tijd over zijn toekomst zal beslissen. Of Moyes mikt op zowel Broja als Scamacca of een van beide heren, is niet duidelijk. Met name de veelvuldige interesse in Scamacca is opmerkelijk te noemen. De inmiddels zevenvoudig Italiaans international bracht twee jaar door in de jeugdopleiding van PSV, maar wist niet door te breken. Toen Sassuolo de spits eenmaal had gecontracteerd, stuurde de club hem in het seizoen 2018/19 naar Zwolle. Scamacca keerde na een half seizoen, tien duels en nul goals echter gedesillusioneerd terug in Italië. Daar beleefde hij afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak met 16 goals in 36 Serie A-duels.