‘De grote clubs wisten dat ik bij Ajax een clausule in mijn contract had staan’

Maandag, 18 juli 2022 om 09:29 • Guy Habets • Laatste update: 10:05

Kenneth Taylor had middels een clausule de deur bij Ajax eenvoudig achter zich dicht kunnen trekken. De spelmaker, die onlangs bijtekende tot medio 2027, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij wel eens twijfelde over een vertrek en wist dat hij die clausule eventueel zou kunnen gebruiken. Uiteindelijk kwam het daar niet van.

Nu Taylor tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff Arena, is zijn toekomst in Amsterdam wel verzekerd. Eerder was dat niet zo: door een afkoopclausule in het vorige contract van Taylor had hij eenvoudig weg kunnen gaan en dat was koren op de molen van veel clubs. "Mijn zaakwaarnemer Guido Albers en mijn vader Harald hebben daar overleg over gehad, want er was inderdaad veel interesse en de clubs wisten dat ik een clausule in mijn contract had", vertelt hij daar zelf over. "Een aantal grote clubs wilde ook doorpakken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van een buitenlandse transfer kwam het niet. Spelers als Steven Berghuis, Davy Klaassen en Daley Blind praatten op Taylor in en maakten hem duidelijk waar het om draait: geduld. "Ik heb altijd gezegd dat ik eerst bij Ajax wil slagen en voor mijn kans wil vechten", zegt de middenvelder, die komend seizoen de kans gaat krijgen op het middenveld van de Amsterdammers als opvolger van Ryan Gravenberch. "Gelukkig was het niet nodig om echt over een vertrek na te denken."

Taylor kijkt dan ook met een positief gevoel uit naar de toekomst. Zeker onder Alfred Schreuder, die als trainer van Club Brugge al eens met de spelmaker sprak. "Daaruit bleek dat de trainer me heel graag wilde hebben. Als diezelfde trainer vervolgens naar Ajax gaat, is dat natuurlijk goed nieuws. Zijn manier van voetballen en hoe hij over voetbal denkt, past heel goed bij hoe ik in elkaar zit. Ook vindt hij dat ik het echte Ajax-dna heb."