Paulo Dybala verrast en accepteert contractaanbieding van AS Roma

Maandag, 18 juli 2022 om 08:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:02

Paulo Dybala heeft een contractaanbieding van AS Roma geaccepteerd. Transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio weet dat i Giallorossi de transfervrije Argentijn een verbintenis voor drie jaar hebben voorgelegd, waarbij hij een salaris van maximaal zes miljoen euro per jaar gaat opstrijken. Ondanks dat die aanbieding een fors lager bedrag betreft dan Dybala aanvankelijk verlangde, heeft Roma hem toch weten te overtuigen.

Dybala vertrok deze zomer na zeven jaar bij Juventus en had de clubs voor het uitkiezen. De 28-jarige aanvaller werd tijdenlang in verband gebracht met een gevoelige overstap naar Internazionale, maar de club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries moest eerst verkopen voordat deze aan zijn salariseisen kan voldoen. Het eveneens geïnteresseerde Napoli en AC Milan haakten daardoor eerder al af. Roma besloot echter de stoute schoenen aan te trekken en Dybala een aanbieding te doen van zes miljoen euro salaris op jaarbasis, inclusief bonussen.

Dat bedrag ligt volgens La Reppublica flink lager dan de aanvankelijke eis van de 34-voudig Argentijns international. Dybala zou een nettosalaris van zes miljoen euro gegarandeerd verlangd hebben, exclusief één miljoen euro aan eventuele bonussen. Manchester United en Arsenal zouden wél bereid geweest zijn om dat bedrag op tafel te leggen, maar het bleef de afgelopen weken angstvallig stil vanuit Engeland. Roma was in dat opzicht slagvaardiger. Trainer José Mourinho en technisch directeur Tiago Pinto hadden Dybala tot absolute transferprioriteit gebombardeerd.

Dybala en zijn zaakwaarnemers hadden het voorstel van Roma zondagnacht in beraad, schreef Di Marzio. Maandagochtend maakt de journalist melding van witte rook. Dybala speelt al sinds 2012 in Italië. Palermo nam de spits annex valse spits destijds over van het Argentijnse Instituto voor 11,9 miljoen euro. Na drie seizoenen besloot Juventus de knip te trekken en 41 miljoen euro voor Dybala neer te tellen. Vanwege de komst van Dusan Vlahovic wilde la Vecchia Signora de Argentijn echter alleen tegen een verlaagd salaris laten aanblijven. Daarom besloot Dybala deze zomer de deur bij Juventus na zeven jaar definitief achter zich dicht te trekken.