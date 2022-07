Alderweireld stoot Janssen direct van de troon als grootverdiener in België

Maandag, 18 juli 2022 om 08:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:13

Toby Alderweireld mag zich na zijn transfer naar Royal Antwerp de bestbetaalde speler van België noemen, weet het Gazet van Antwerpen. Volgens de lokale krant in Antwerpen gaat de 33-jarige verdediger in zijn eerste seizoen op De Bosuil 5 miljoen euro bruto verdienen, aanzienlijk meer dan de 2,5 miljoen - alhoewel netto - van voormalig recordhouder en aanstaand teamgenoot Vincent Janssen. Daarmee wordt het bedrag dat de nummer één grootverdiener in België jaarlijks opstrijkt binnen één transferperiode nagenoeg verdubbeld.

Het Laatste Nieuws onthulde half juni dat Janssen - die voor 5,5 miljoen euro overkwam van CF Monterrey - Simon Mignolet af zou gaan lossen als bestbetaalde speler in de Jupiler Pro League. De komst van Alderweireld naar Antwerp hing toen ook al in de lucht, evenals het vermoeden van een salaris van de buitencategorie. Dat wordt nu bevestigd door het Gazet van Antwerpen. Alderweireld zal in zijn eerste seizoen vijf miljoen euro bruto gaan verdienen, al is dit bedrag inclusief tekenpremie. Mede daardoor zal zijn salaris in zijn overige twee contractjaren iets lager uitvallen. Wel betaalde Antwerp slechts een bescheiden transfersom (vier miljoen euro) om Alderweirelds nog twee jaar doorlopende verbintenis bij het Qatarese Al-Duhail af te kopen.

Clubeigenaar Paul Gheysens heeft ver moeten gaan om het salaris van Alderweireld in Qatar te kunnen benaderen. In België heeft men in verhouding te maken met een hoge belastingdruk, waardoor Gheysens flink moest puzzelen om op eenzelfde nettobedrag uit te komen. Voor Janssen gold eenzelfde soort verhaal: de spits streek in Mexico óók al zo'n 2,5 miljoen euro op jaarbasis op. Het binnenhalen van zowel Alderweireld als Janssen is het toonbeeld van de gigantische sportieve ambities van Antwerp. Technisch directeur Marc Overmars greep weliswaar mis bij het binnenhalen van Guus Til, maar zou nog altijd mikken op het aantrekken van een aantal grote namen, waaronder Dries Mertens.

Janssen heeft in ieder geval de harten op De Bosuil al voor zich gewonnen. De 28-jarige spits scoorde in beide van de twee oefenwedstrijden die hij tot dusver speelde; bij de laatste tegen Dynamo Kiev (2-1 winst) was het bij het eerste schot al raak. Komende donderdag speelt Antwerp de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Dan speelt het in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Kosovaarse FC Drita, dat vorig jaar nog tegen Feyenoord uitkwam en het de Rotterdammers zeer lastig maakte.