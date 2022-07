Feyenoord identificeert ‘normaliter onhaalbaar’ alternatief voor Til in Rusland

Maandag, 18 juli 2022 om 07:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:26

Feyenoord heeft zijn oog gericht op Sebastian Szymanski, weet 1908.nl. De 23-jarige aanvallende middenvelder van Dynamo Moskou kan vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne tijdelijk zijn contract verscheuren en geldt daarom als reëele optie om op huurbasis naar Rotterdam te komen. Feyenoord is na het vertrek van Guus Til maar dun bezet op de nummer tien-positie en zou een impuls derhalve goed kunnen gebruiken.

Szymanski speelt sinds de zomer van 2019 in Rusland. Destijds maakte de vijftienvoudig Pools international voor 5,5 miljoen euro de overstap van Legia Warschau. Szymanski was de afgelopen seizoenen een vaste waarde bij Dynamo Moskou, waar hij vanaf zijn komst goed was voor 8 treffers en 17 assists in 85 duels. De linkspoot wordt momenteel door Transfermarkt getaxeerd op veertien miljoen euro, wat normaal gesproken niet te betalen is voor Feyenoord. Vanwege de tijdelijke FIFA-regeling, waarbij buitenlandse spelers actief in Rusland en Oekraïne hun contracten tot de zomer van 2023 mogen opschorten, zien de Rotterdammers echter mogelijkheden.

De spoeling op de nummer tien-positie is momenteel erg dun bij Feyenoord. De nummer drie van afgelopen Eredivisie-seizoen mikte er aanvankelijk op om Til na zijn succesvolle huurperiode nog een jaar in De Kuip te houden, maar de middenvelder koos verrassend voor een dienstverband bij PSV. Momenteel lijken alleen Jens Toornstra en Antoni Milambo zich als serieuze opties aan te dienen voor trainer Arne Slot. De clubloze Jean-Paul Boëtius traint ook mee met de selectie. De 28-jarige aanvallende middenvelder kwam afgelopen zaterdag nog een helft in actie in het oefenduel met Union Saint-Gillis (0-4 verlies) en staat naar verluidt open voor een nieuw dienstverband bij zijn oude club.

Naast een aanvallende middenvelder hoopt Slot binnen afzienbare tijd ook een linksback te kunnen verwelkomen. Eerste keus Tyrell Malacia vertrok voor een miljoenenbedrag naar Manchester United en beoogde vervanger Ian Maatsen gaf de voorkeur aan een transfer naar Burnley. Slot moest daarom zaterdag noodgedwongen met Jorrit Hendrix als linksback spelen. Ook mikt de oefenmeester nog altijd op een extra spits. Zowel Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds) en Cyriel Dessers (terug naar Racing Genk) vertrokken en alleen Danilo (transfervrij van Ajax) kwam daarvoor in de plaats. Wilfried Gnonto (FC Zürich) geldt nog altijd als nadrukkelijke optie om de Rotterdamse gelederen te komen versterken.