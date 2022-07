Tuchel spreekt zich toch wel uit over ongevaccineerd duo bij Chelsea

Zondag, 17 juli 2022 om 23:53 • Wessel Antes • Laatste update: 00:01

Waar Thomas Tuchel eerder niet uitgebreid in wilde gaan op de afwezigheid van N’Golo Kanté en Ruben Loftus-Cheek tijdens het trainingskamp in de Verenigde staten, is de manager van Chelsea inmiddels wel met een reactie gekomen. Tuchel geeft aan dat hij zich wel aan de situatie geërgerd heeft.

Al zet de Duitser daar wel een duidelijke kanttekening bij. “We kunnen spelers niet dwingen zich te laten vaccineren.” Zelf is Tuchel wel voorstander van vaccineren. “Het is op dit moment heel normaal om je te laten vaccineren. Maar beide spelers hebben anders besloten.” Kanté en Loftus-Cheek trainden de afgelopen weken noodgedwongen mee met het jeugdelftal van Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Geen ideale situatie, zo stelt Tuchel. “Leuk is het niet, natuurlijk niet. Nu trainen Kanté en Loftus-Cheek met het onder 23-elftal. En met onder 19. Maar dat compenseert niet. Het is niet hetzelfde. Maar nu de situatie zo is, moeten we een oplossing vinden.” Chelsea speelt de komende weken nog oefenwedstrijden tegen Charlotte FC, Arsenal en Udinese.

Tuchel vindt het niet meer dan logisch dat de Verenigde Staten deze regels rondom vaccinaties zo heeft opgesteld. Binnen Chelsea heeft dit gevolgen volgens de manager. “We moeten de regels volgen. Ze mogen zich niet bij ons voegen. Die gevolgen kennen ze zelf ook. In de toekomst gaat het een factor zijn bij het contracteren van spelers. Ik ken spelers die ik wilde, maar die we niet hebben gehaald vanwege het gebrek aan een vaccinatie.”