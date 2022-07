‘Gefrustreerde’ Martens wederom aangepakt na overwinning tegen Zwitserland

Zondag, 17 juli 2022 om 22:15 • Wessel Antes • Laatste update: 23:03

Lieke Martens krijgt na de overwinning van de Oranje Leeuwinnen tegen Zwitserland (1-4) wederom veel kritiek. De analisten van de NOS geven in Studio Engeland aan nog steeds niet onder de indruk te zijn van het spel van de 29-jarige linksbuiten. Martens werd een kwartier voor tijd gewisseld en Esmee Brugts maakte tijdens haar invalbeurt meer indruk op Manon Melis.

“Martens zit niet lekker in het toernooi. Ze werd gewisseld voor Esmee Brugts. En Esmee heeft in twintig minuten meer geslaagde dribbels gehad dan Martens in zeventig”, aldus Melis. Na de eerdere groepswedstrijden van de Leeuwinnen kreeg Martens al kritiek op haar spel. Ook zondagavond kon de kersverse aanvalster van Paris-Saint Germain niet overtuigen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Jill Roord en Lineth Beerensteyn vielen tegen Zwitserland niet in de smaak bij Leonne Stentler. “Roord speelde niet goed. Ze speelde op de zijkant in plaats van achter de spits. Hoe ze nu spelen, wordt ze een extra nummer tien. Maar Martens ook. Pelova was juist bezig het spel te versnellen. Ze bracht diepgang. Dat misten we. Beerensteyn, Martens, Roord... Totaal geen diepgang, bij Pelova gebeurt dat wel. Ze bracht zoveel energie en was onbevangen. Echt genieten. De wissels maakten het verschil.”

Over de invalsters was Leonne Stentler wel te spreken. Victoria Pelova was trefzeker en Romée Leuchter wist in de slotfase zelfs twee keer te scoren. “Ik denk dat iedereen heeft gezien wat ze gebracht hebben. Ze waren fantastisch en brachten energie en lef. Zwitserland lag misschien op apegapen, maar ik wil hun optreden niet kleiner maken. Leuchter heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt de eerste optie achter Vivianne Miedema in de spits te zijn.”