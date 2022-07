Sky: Bayern München wil komst Matthijs de Ligt zondag nog afronden

Zondag, 17 juli 2022 om 21:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:55

Bayern München wil zondag de transfer van Matthijs de Ligt nog afronden, meldt Sky Deutschland. Volgens de Duitse sportzendergroep heeft der Rekordmeister zijn bod verhoogd naar een bedrag van maximaal 80 miljoen euro, waarmee het aan Juventus' vraagprijs voor de verdediger lijkt te voldoen. Naar informatie van transfermarktexpert Fabrizio Romano is er al een persoonlijk akkoord tussen De Ligt en Bayern, dat flink meer financiële speelruimte heeft gekregen door de uittocht van Robert Lewandowski.

De Ligt was het volgens de Duitse tak van Sky al enige tijd eens met de Duitse landskampioen over een contract tot medio 2027, waarbij hij een netto jaarsalaris van circa acht miljoen euro plus bonussen zou gaam opstrijken. De mandekker is al sinds zijn jeugdjaren fan van Bayern en sloeg daarom onder meer concrete interesse van Chelsea in de wind. Het grote obstakel in de overgang van De Ligt naar Beieren blijkt vooralsnog de transfersom. Juventus wil zijn oogappel voor niet minder dan het maximale laten gaan en Bayern beschikte voor zaterdag nog niet over voldoende financiële middelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Duitse grootmacht meldde zaterdag echter een mondeling akkoord met Barcelona over de verkoop van Lewandowski. Met de verkoop van de Pool streek Bayern een bedrag van 45 miljoen euro op, plus vijf miljoen aan bonussen. Daarmee kon de club het aanvankelijke bod op De Ligt - dat zestig miljoen plus bonussen bedroeg - aanzienlijk verhogen. Met de verhoogde bieding hoopt Bayern beet te hebben in Turijn.

Juventus betaalde in juli 2019 nog een vergoeding van 85,5 miljoen euro voor De Ligt. Mocht la Vecchia Signora akkoord gaan met het nieuwe voorstel van Bayern, lijdt de club dus enigszins verlies op de Nederlander. De Ligt beschikt momenteel nog over een contract tot medio 2024 bij Juventus, dat hem liever niet kwijt wil. In Turijn werd de stopper aanvankelijk een centrale rol toegedicht in de toekomst van de club, gezien het feit dat Giorgio Chiellini deze zomer naar Amerika vertrok en ook Leonardo Bonucci al flink op leeftijd is. De namen van Pau Torres (Villarreal), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Gabriel (Arsenal) en Gelison Bremer (Torino) zingen allen rond wat betreft de opvolging van De Ligt.