Reserverol bij Super Cup onthult veel over transferstatus Lang én De Ketelaere

Zondag, 17 juli 2022 om 21:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:16

Club Brugge heeft zondag de Belgische Super Cup veroverd. In een krachtmeting met bekerwinnaar AA Gent trok de landskampioen door een doelpunt van Andreas Skov Olsen aan het langste eind: 1-0. Bij Club begon Noa Lang (net als Ruud Vormer en Bjorn Meijer) aan het startsignaal, terwijl Charles De Ketelaere de gehele wedstrijd aan de kant bleef. Beide spelers worden al enige tijd in verband gebracht met een vertrek, en de reserverol van laatstgenoemde is volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano wel degelijk veelzeggend.

Nieuwe trainer Carl Hoefkens besloot om Lang in de spits te posteren in een 3-5-2 formatie, naast zomeraanwinst Ferran Jutglà. Vormer stond achter hem, naast Bjorn Meijer, die voor zes miljoen euro van FC Groningen werd overgenomen. In het eerste bedrijf had Club Brugge het betere van het spel; namens Gent stichtte voormalig Eerste Divisie-smaakmaker Tarik Tissoudali het meeste gevaar. De landskampioen opende echter de score. Skov Olsen kwam op 'Robben-esque' wijze naar binnen vanaf rechts en schoot met een harde en droge knal achter Davy Roef.

Andreas Skov Olsen! ? Met een goede individuele actie & een prima schot zet de Deen zijn Club op voorsprong ??#ZiggoSport #BRUGNT pic.twitter.com/Bwy7S2jcaG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 17, 2022

Na rust zorgden scherpte bij Brugge-sluitpost Simon Mignolet en juist een gebrek daaraan bij Andrew Hjulsager dat de 1-0 stand op het scorebord ongewijzigd bleef. Daardoor kon Hoefkens in zijn eerste wedstrijd aan het roer bij Club Brugge direct een prijs op zijn oeuvre bijschrijven. Lang bleef - een uitspatting in de slotfase daargelaten - het gehele duel redelijk onzichtbaar. Wel liet zijn nieuwe oefenmeester hem de volledige 96 minuten staan. De Ketelaere, die hevig begeerd wordt door AC Milan en Leeds United liep nog wel warm, maar werd uiteindelijk niet meer ingebracht.

Dat was niet zomaar, weet Romano. Volgens de doorgaans betrouwbare journalist bevindt Club Brugge zich in verregaande gesprekken met Milan over een transfer van zijn oogappel. Ook Leeds bracht enkele weken een officieel bod uit, maar De Ketelaere geeft voorkeur aan een overstap naar de Italiaanse landskampioen. Toevalligerwijs werd ook de naam van Lang genoemd bij beide clubs, maar rond de vijfvoudig Oranje-international is het de afgelopen tijd angstvallig stil. De vleugelaanvaller heeft wel nadrukkelijk zijn zinnen gezet op een vertrek bij Club, dat ook al toegezegd heeft daaraan mee te zullen werken.