Boëtius staat open voor derde hoofdstuk bij zoekend Feyenoord

Zondag, 17 juli 2022 om 20:51 • Wessel Antes • Laatste update: 20:56

Jean-Paul Boëtius ziet een derde verbintenis bij Feyenoord wel zitten, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De transfervrije Boëtius traint momenteel mee bij het elftal van Arne Slot om zichzelf fit te krijgen, maar zou zelf wel oren hebben naar een contract bij de Rotterdammers. Slot zelf zou op voorhand niets uitsluiten volgens de krant.

De 28-jarige Boëtius deed zaterdagmiddag een half uur mee tijdens de pijnlijke 0-4 oefennederlaag van Feyenoord tegen Union Sint-Gillis. Eerder gaf de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog aan het liefst bij een club uit de Premier League te tekenen. ''Of dat gaat gebeuren, zien we wel. Maar dat is nog steeds dé droom'', aldus Boëtius tegenover RTV Rijnmond.

Boëtius maakte in 2012 bij Feyenoord zijn debuut als profvoetballer. Drie jaar later vertrok hij voor twee miljoen naar FC Basel. Na een mislukt avontuur in Zwitserland keerde Boëtius in 2017 terug in De Kuip. Zijn tweede periode bij Feyenoord werd echter geen succes. Toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst zette Boëtius zelfs uit de selectie. Tot dusver speelde Boëtius 136 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 26 keer scoorde en hetzelfde aantal assists gaf.

Slot wil de komende weken nog flink wat versterkingen zien bij Feyenoord. Het liefst ziet de hoofdtrainer van de Rotterdammers nog twee linksbacks, een middenvelder, een buitenspeler, een centrale verdediger en ‘een tweede topspits’ komen. “Als je dat opsomt, dan staat er in de diepte en breedte heel veel te gebeuren bij Feyenoord. Dat geeft houvast. Je houdt in je achterhoofd hoeveel ruimte er is en hoeveel spelers je nog kunt aantrekken. Dan gaan wij ons beter presenteren dan we tegen Union gezien hebben, alhoewel je al best veel goede dingen ziet.”