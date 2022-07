Oranje Leeuwinnen verzekeren zich met 1-4 zege van kwartfinale EK

Zondag, 17 juli 2022 om 20:00 • Wessel Antes • Laatste update: 20:19

De Oranje Leeuwinnen hebben zich zondagavond met een 1-4 zege tegen Zwitserland verzekerd van de kwartfinale op het EK voor vrouwen. Vlak na rust kwam Nederland op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Ana-Maria Crnogorcevic. Even daarna scoorde Géraldine Reuteler de gelijkmaker. Vlak voor tijd kopte Romée Leuchter de Leeuwinnen naar de overwinning. Doelpunten van Victoria Pelova en wederom Leuchter zorgden zelfs voor een 1-4 eindstand. Oranje is op de tweede plaats geëindigd in groep C, waardoor een kwartfinale tegen het ijzersterke Frankrijk de volgende horde is.

Bij de Oranje Leeuwinnen keerden Aniek Nouwen en Jackie Groenen terug in de basis. Daardoor zaten Damaris Egurrola en Marisa Olislagers weer op de bank. In het duel tegen Portugal (3-2 winst) afgelopen woensdag was Egurrola nog trefzeker. Vivianne Miedema zit nog steeds in quarantaine en was er dus niet bij tegen Zwitserland. Het elftal van Mark Parsons begon moeizaam aan de wedstrijd. De Zwitserse vrouwen lieten direct aanvallende intenties zien. Na een klein kwartier moest Daphne van Domselaar voor het eerst ingrijpen bij een afstandsschot van Sandy Maendly. Met een fraaie redding wist ze de bal uit de bovenhoek te tikken.

Daarna werden de Leeuwinnen sterker. Lineth Beerensteyn leek een cadeautje te krijgen van de scheidsrechter. Nadat de rappe speelster alleen op de Zwitserse keepster afliep wist ze de bal niet in het doel te krijgen. Tot ieders verbazing gaf scheidsrechter Iuliana Demetrescu een penalty. De Roemeense werd echter naar het scherm geroepen en trok haar eigen beslissing terecht terug. Halverwege de eerste helft werd Nederland gevaarlijk via een ingestudeerde vrije trap. Sherida Spitse schoot de bal strak richting Groenen, maar de middenvelder van Manchester United had geen goed schot in huis waardoor Gaëlle Thalmann makkelijk redding kon brengen.

Ondanks het overwicht in het tweede gedeelte van de eerste helft wisten de Leeuwinnen niet te scoren. Mede dankzij goed keeperswerk aan beide kanten gingen de elftallen met een stand van 0-0 rusten. Na rust was het vrijwel direct raak voor Nederland. Een hoekschop van Spitse belandde op het hoofd van Stefanie van der Gragt. Uiteindelijk was het de Zwitserse spits Crnogorcevic die de bal in haar eigen doel kopte, waardoor de Leeuwinnen op voorsprong kwamen. Lang kon Oranje daar niet van genieten. Na zwak defensief werk van eerst Van der Gragt en later Nouwen kwam de bal terecht bij Reuteler. Reuteler schoof de bal beheerst langs Van Domselaar en bracht Zwitserland op die manier op gelijke hoogte.

Nog geen twee minuten later moest de sterk keepende Van Domselaar weer ingrijpen. Via een knappe redding en de paal zorgde zij er hoogstpersoonlijk voor dat Nederland niet tegen een achterstand aanliep. Hoewel Nederland had verwacht zondagavond te spelen voor de groepswinst in groep C, werd het uiteindelijk eerder een gevecht tegen uitschakeling. In de andere groepswedstrijd wist Zweden op glansrijke wijze Portugal te verslaan (5-0 winst), waardoor de poulewinnaar bij rust al vrijwel bekend leek.

Bij een nederlaag zou Zwitserland over de Leeuwinnen heen gaan. Waar invalster Leuchter in eerste instantie vergat de wedstrijd in het slot te gooien met een grote misser, vond ze vijf minuten voor het laatste fluitsignaal alsnog het net. Met een rake kopbal verschalkte ze Thalmann. Daarna schoot Esmee Brugts nog op de paal. De overwinning van de Leeuwinnen kwam verder niet meer in gevaar. Zwitserland stortte volledig in. Nederland wist de voorsprong dankzij doelpunten van Pelova en wederom Leuchter zelfs uit te breiden naar drie. Uiteindelijk kwam het elftal twee doelpunten tekort voor de eerste plaats, waardoor Frankrijk de volgende tegenstander van Oranje is in de kwartfinale.