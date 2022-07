Lewandowski wil Bayern met opgeheven hoofd verlaten: ‘Een hoop was onnodig’

Zondag, 17 juli 2022 om 19:15 • Tom Rofekamp

Robert Lewandowski heeft in een uitgebreid interview met BILD definitief afscheid genomen van Bayern München en het Duitse voetbal. De 33-jarige Poolse spits vertelt over zijn al lang vaststaande besluit om vanaf komend seizoen in een andere topcompetitie te voetballen, en over zijn gevoel dat dit het enige geschikte moment is. Lewandowski erkent tevens te balen van de onderlinge reuring de laatste weken en wil met opgeheven hoofd naar Barcelona kunnen vertrekken: "Er zou geen schaduw over mijn tijd bij Bayern moeten zijn."

Vrijdagavond bevestigden onder meer Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio dat der Rekordmeister een bod van Barcelona ter waarde van circa 45 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen geaccepteerd had. Een dag later maakte Bayern op de eigen clubkanalen melding van een mondeling akkoord met de Catalanen. Daarmee komt er een einde aan wekenlange transferperikelen. Bayern München wilde aanvankelijk niets weten van het vertrek van Lewandowski, die zelf al medio mei had besloten dat zijn tijdperk bij de Duits recordkampioen erop zit. Voor de goalgetter was het echter 'nu of nooit'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Deze beslissing staat al lang vast", vertelt Lewandowski aan BILD. "Maar ik moet benadrukken: het was de moeilijkste uit mijn leven. Ik wilde weer ergens anders wonen en iets nieuws ontdekken met mijn familie. Mijn dochter begint volgend jaar met school, daarom moesten we een beslissing nemen. Als we die niet nu gemaakt hadden, had het waarschijnlijk nooit gekund. Het was een kans die maar eens in je leven voorbijkomt."

Door Lewandowski's verhuizing naar Spanje komt er een einde aan een achtjarig tijdperk, waarin hij in zijn 375 wedstrijden goed was voor 344 (!) goals. Dat verdient een vreedzaam afscheid, vindt de spits. "Het zijn acht prachtige jaren geweest. Ik hoop dat we met een beetje afstand kunnen vergeten wat er de afgelopen weken gebeurd is. Er zijn onnodige dingen voorgevallen, aan beide kanten. Een hoop valse geruchten. Het belangrijkste is wat we samen bereikt hebben: de titels, de overwinningen. Daarom wil ik ook de fans bedanken. Zelfs in de laatste week, toen er een hoop gedoe was, bleven ze achter me staan. Ik realiseer me dat ze mijn beslissing begrepen." En, bovendien: "Ik denk dat beide partijen nu tevreden zijn. Bayern krijgt een hoop geld, ik mag naar Barcelona."

Met de komst van Lewandowski, die voor drie jaar tekent in Camp Nou, heeft Xavi de gedroomde voorhoede compleet. In de spitspositie zal de Pools international de concurrentiestrijd aangaan met Pierre-Emerick Aubameyang, terwijl ook Martin Braithwaite nog altijd onder contract staat. Verder beschikt de Catalaanse oefenmeester in de voorhoede nog over Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Ez Abde en de onlangs aangetrokken Raphinha. Nadat Lewandowski de medische keuring doorstaat zal hij aansluiten bij het trainingskamp van Barcelona in de Verenigde Staten.