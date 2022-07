Haller neemt standpunt in over opvolging Haaland en haalt Lewandowski aan

Zondag, 17 juli 2022 om 17:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:56

Aan Sébastien Haller de taak om Erling Braut Haaland te doen vergeten bij Borussia Dortmund, al ziet de van Ajax afkomstige spits zichzelf niet gelijk als opvolger van de Noorse sterspeler. Haller gaat daarnaast in een uitgebreid interview met diverse Duitse media in op de bij Bayern München vertrokken Robert Lewandowski. Een geduchte concurrent minder in de strijd om de topscorerstitel in de Bundesliga, zo lijkt het op voorhand.

Haller praat vanuit het trainingskamp in het Zwitserse Bad Ragaz over zijn nieuwe leven als spits van Dortmund. "Mijn eerste dagen hier waren heel prettig, ik voelde me gelijk erg welkom", aldus de fysiek sterke spits van BVB. "Het zijn allemaal goede jongens en de teamgeest is duidelijk aanwezig. Er zijn veel nieuwe spelers, dus het is nu zaak om elkaar beter te leren kennen." Over de bij Dortmund zo succesvolle Haaland laat Haller zich in duidelijke termen uit: "Ik ben niet als opvolger van iemand binnengekomen, maar vanwege mijn kwaliteiten als speler. Ik ga er alles aan doen om dat vertrouwen terug te betalen."

?? @HallerSeb in der Medienrunde:



„Meine ersten Tage beim #BVB waren sehr gut, ich wurde herzlich empfangen. Es herrscht ein guter Spirit im Team. Ich möchte der Mannschaft als Spieler und als Mensch helfen.“ pic.twitter.com/DQxAftmN5Y — Borussia Dortmund (@BVB) July 17, 2022

De nieuwe Dortmund-spits krijgt in ieder geval niet te maken met de naar Barcelona vertrokken Lewandowski, afgelopen seizoen voor maar liefst 35 treffers in de Bundesliga. "Je hoort mij niet klagen over zijn vertrek", lacht Haller. "Geen enkele spits in de competitie zal dat doen. Maar ik kan sowieso niet hopen op zwakheden bij andere spelers, ik moet het zelf allemaal verdienen komend seizoen. Ik moet dus gewoon de focus op mijn eigen prestaties leggen en zo vaak mogelijk scoren", aldus de gretige en ambitieuze aanvaller.

Met de overstap naar Dortmund keert Haller na een afwezigheid van drie seizoenen terug in de Bundesliga. Hij verliet Eintracht Frankfurt destijds voor een contract bij West Ham United, dat de spits begin 2021 verkocht aan Ajax. "Ik beschik nu over de ervaring die ik niet had toen ik als 23-jarige bij Frankfurt tekende. Ik wist destijds helemaal niets over de Bundesliga of Duitsland in het algemeen. Dat is nu wel even anders", zo besluit Haller zijn relaas vanuit het trainingskamp van Dortmund op Zwitserse bodem.