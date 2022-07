Romano geeft details prijs over gesprekken tussen Memphis en Barcelona

Zondag, 17 juli 2022 om 15:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:52

Memphis Depay gaat niet voor het minste of geringste zijn spullen pakken bij Barcelona. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is er maar één scenario voor de Nederlander waarin een vertrek denkbaar is: bij het aankloppen van 'een belangrijke club'. In gesprekken met het clubbestuur werd tevens duidelijk voor Memphis dat Barcelona zich flexibel op zal stellen, mocht het komen tot een vertrek. Als de aanvaller tóch besluit te blijven, lijkt er toch nog enigszins hoop aan de horizon te gloren.

De afgelopen tijd steken steeds meer geruchten de kop op over een spoedige uittocht van Memphis, die er deze week met Robert Lewandowski een geduchte concurrent bijkreeg voor de spitspositie. Pierre-Emerick Aubameyang liep daarvoor ook al rond in Catalonië. Barcelona zou volgens clubwatcher Gerard Romero zelfs verzocht hebben om Memphis te 'cancelen' door hem uit al het promotiemateriaal rondom de Amerikaanse tour te verwijderen. De 28-jarige Moordrechter behoorde echter 'gewoon' tot de selectie van Xavi die zaterdag afreisde naar de Verenigde Staten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano deelt dan ook dat een eventuele toekomst van Memphis bij de club nog niet per se uitgevlakt is. Barcelona zal niet moeilijk doen als het juiste bod op tafel komt (de vraagprijs betreft volgens AS zo'n 25 miljoen euro; Sport rept van 'slechts' 20 miljoen), maar Xavi 'rekent op Memphis' mocht hij besluiten te blijven. Dat is in principe ook het plan van de 80-voudig Oranje-international. Alleen als er een club van formaat binnenkomt overweegt Memphis een vertrek, aldus Romano.

Volgens Sport is Tottenham Hotspur bereid om 17 miljoen euro op tafel te leggen voor de aanvaller, die nog een jaar vastligt in Camp Nou. Ook diverse clubs uit Italië zouden geïnteresseerd zijn, maar zijn niet bereid om de vraagprijs op te hoesten. Binnen de Spaanse grenzen kan Memphis als ruilmiddel ingezet worden om de komst van Jules Koundé (Sevilla) te bewerkstelligen; dat ziet hij echter niet zitten. Mocht het tot een transfer naar Tottenham komen, is Memphis de tweede speler van Barcelona die deze zomer de overstap maakt naar Noord-Londen. Clément Lenglet tekende eerder deze maand al een huurcontract tot medio 2023.