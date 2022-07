Ajax haalt Brobbey naar ‘huis’; zaakwaarnemer Fortes ziet opnieuw af van fee

Donderdag, 21 juli 2022 om 13:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:38

Brian Brobbey begint definitief als speler van Ajax aan het nieuwe seizoen, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. De twintigjarige aanvaller tekent een vijfjarig contract, nadat hij de medische keuring in Amsterdam probleemloos doorliep. Het bestuur van Ajax legt naar verluidt zeventien miljoen euro plus bonussen neer voor Brobbey, die bij RB Leipzig beschikte over een verbintenis die nog twee seizoenen doorliep.

De afgelopen periode stond in het teken van zware onderhandelingen tussen Ajax en Leipzig. Brobbey had dus nog een contract tot medio 2025 en de leiding van Leipzig wilde dat een passende transfersom op tafel zou worden gelegd om die verbintenis af te kopen. De spits zelf gaf echter te kennen dat hij hoe dan ook naar Ajax wilde en zorgde er daardoor voor dat de Amsterdammers een betere onderhandelingspositie kregen. Uiteindelijk is daar volgens De Telegraaf een transfersom van zeventien miljoen euro plus bonussen uitgerold. Dat de transfer nu alsnog tot stand is gekomen, komt volgens de ochtendkrant mede dankzij José Fortes Rodriguez. De zaakwaarnemer van Brobbey heeft, net als bij de transfer van Owen Wijndal, afgezien van (bijna) zijn volledige commissie.

Brobbey vertrok een jaar geleden transfervrij uit de hoofdstad en kreeg daar al snel spijt van. Speeltijd bij Leipzig zat er amper in en dus huurde Ajax hem in de winterstop alweer terug. Na een succesvol half jaar, waarin Brobbey een aantal belangrijke doelpunten maakte, was het voor de spits duidelijk: er moest een definitieve terugkeer komen. De aanvaller is na Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Calvin Bassey de vierde aanwinst van trainer Alfred Schreuder, die het liefst twee spitsen aantrekt voor komend seizoen. Ajax is daarnaast ook nog bezig met de komst van aanvaller Francisco Conceição (FC Porto).