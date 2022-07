Dilrosun debuteert bij Feyenoord niet op zijn meest favoriete positie

Zondag, 17 juli 2022 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:11

Javairô Dilrosun koos vorige week voor een vervolg van zijn loopbaan bij Feyenoord. Zijn officieuze debuut was qua resultaat een tegenvaller, want zaterdag werd met maar liefst 0-4 verloren van het Belgische Union Sint-Gillis. Desondanks toonde Arne Slot zich na afloop tevreden over de inbreng van Dilrosun. De vleugelaanvaller praat op de Open Dag van Feyenoord over zijn komst naar Feyenoord en doet tevens uit de doeken wat zijn favoriete positie in de voorhoede is.

Dilrosun krijgt van ESPN-verslaggever Milan van Dongen de vraag of de keuze voor Feyenoord 'als de goede stap' voelt. "Ik denk het wel, ik denk dat ik me hier goed kan ontwikkelen", zo luidt het antwoord van de onlangs aangetrokken aanvaller. "Ik denk dat dit momenteel de beste stap voor mij is geweest. Het vertrouwen dat ik hier krijg, de coaching van de trainer ook. Ik denk dat dit een goede trainer voor mij is en de club geeft me gewoon vertrouwen. Ik denk dat dat voor mij nu belangrijk is." Wat volgt is een vraag over de favoriete positie van Dilrosun, die Hertha BSC verliet voor een terugkeer in Nederland.

?? Voor welke positie(s) is de veelzijdige Javairô Dilrosun naar @Feyenoord gehaald? — ESPN NL (@ESPNnl) July 17, 2022

"Vorig jaar heb ik mijn beste wedstrijden op de tien-positie gespeeld", verwijst Dilrosun naar zijn laatste seizoen als speler van Hertha. "Ik denk dat ik liever op rechts speel, maar links maakt me ook niet uit", aldus de 24-jarige buitenspeler, die zaterdag tegen Union Sint-Gillis op de linkerflank opereerde bij Feyenoord. "Ik wil niet zeggen dat ik het allemaal kan, maar ik kan overal spelen, ja." Dilrosun sprak reeds met Slot over de beste positie voor de zomeraanwinst. "Ik belde met hem voordat ik naar Feyenoord kwam en toen zei hij: 'of rechtsbuiten of op tien'. Maar toen is Luis Sinisterra weggegaan en op dit moment ben ik linksbuiten. Binnenkort heb ik een gesprek met hem en zullen we wel zien wat er gebeurt", zo besluit de Feyenoorder.

Slot was zaterdagmiddag complimenteus richting debutant Dilrosun, ondanks de 0-4 nederlaag van Feyenoord op het eigen trainingscomplex. "Ik heb vanmiddag gezien waarom we hem graag wilden hebben", zo zei de verliezende trainer tegen het Algemeen Dagblad. "Hij kan op snelheid van richting veranderen en dingen forceren", aldus Slot.