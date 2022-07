Lisandro Martínez heeft droomtransfer naar Man United definitief te pakken

Zondag, 17 juli 2022 om 16:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:01

Lisandro Martínez heeft de door hem zo gewenste transfer naar Manchester United definitief binnen. The Red Devils laten via de officiële kanalen weten dat de Argentijnse centrumverdediger na de medische check-up zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarige verbintenis op Old Trafford. Ajax ontvangt een vaste transfersom van 57,37 miljoen euro voor Martínez, die in Amsterdam nog drie seizoenen vastlag. Door diverse bonussen kan dat bedrag nog eens met tien miljoen euro oplopen.

Manchester United en Arsenal waren allebei in de race om Martínez vast te leggen, maar de laatste weken werd wel duidelijk dat alleen eerstgenoemde club een serieuze kans maaktee. Martínez, in 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen van Defensa y Justicia, wilde namelijk maar wat graag herenigd worden met manager Erik ten Hag en drong er bij Ajax op aan om de onderhandelingen met United aan te gaan. De onderhandelingen hebben dus geresulteerd in een meerjarig contract bij de nummer zes in de Premier League van afgelopen seizoen.

Martínez kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten in het shirt van Ajax. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië. Bij Manchester United is hij na het aantrekken van Tyrell Malacia en Christian Eriksen de derde grote aanwinst voor Ten Hag. Zijn officiële debuut volgt wellicht op 7 augustus, als het nieuwe seizoen in de Premier League begint met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.