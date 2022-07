Ajax betaalt 23 miljoen euro aan Rangers en strikt Calvin Bassey

Woensdag, 20 juli 2022 om 14:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:46

Calvin Bassey mag zich definitief speler van Ajax noemen. De Amsterdamse club meldt via de officiële kanalen dat de centrumverdediger na de succesvol verlopen medische keuring een vijfjarig contract heeft ondertekend in de Johan Cruijff ArenA. Ajax betaalt 23 miljoen euro voor de van Rangers afkomstige mandekker, een bedrag dat door diverse bonussen nog eens met 3,5 miljoen euro kan oplopen. De kersverse aanwinst kan zijn officiële debuut namens Ajax maken in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV op 30 juli.

Voor de transfer van Bassey, in een klap de duurste Ajax-verdediger ooit, is met Rangers een doorverkooppercentage van tien procent afgesproken. De beoogde opvolger van Lisandro Martínez sluit per direct aan bij de selectie van trainer Alfred Schreuder. Bassey neemt het record van inkomende duurste Ajacied in de achterhoede over van Daley Blind, die in 2018 voor zestien miljoen euro werd teruggehaald van Manchester United. Bassey lijkt na Steven Bergwijn (31,25 miljoen euro) en Sébastien Haller (22,5 miljoen euro) de derde duurste Ajacied ooit te worden.

From Glasgow to Amsterdam. He’s here ??? pic.twitter.com/D0cjOh4cbO — AFC Ajax (@AFCAjax) July 20, 2022

Bassey kwam in totaal tot 65 wedstrijden in het eerste van the Gers en daarvan speelde hij er 29 in het afgelopen Premiership-seizoen. De tweevoudig Nigeriaans international maakte vooral indruk in de Europa League, waarin hij met Rangers de finale haalde en uiteindelijk verloor van Eintracht Frankfurt. De stopper stond dertien keer in de basis in het tweede Europese clubtoernooi en mocht ook twee keer invallen van manager Giovanni van Bronckhorst. Scoren lukte hem, net als in de competitie, nog niet. Bassey is in Italië geboren, heeft in Engeland gewoond en speelt zijn interlands voor Nigeria. De 1,85 meter lange mandekker werd bij Leicester City opgeleid en maakt indruk met zijn duelkracht en inzicht.

Via Twitter meldt Mike Verweij dat Ajax bij de volgende transfer van Bassey tien procent van de winst overmaakt aan de Schotse club. Bassey is vandaag aangekomen in Oostenrijk om aan te sluiten bij het trainingskamp van Ajax. Zaterdagmiddag oefenen de Amsterdammers om 15.00 uur tegen Eintracht Frankurt. Voor de kersverse verdediger van Ajax is dat dus een weerzien met de Duitse club, van wie hij in mei de finale van de Europa League verloor. Aanstaande dinsdag oefent Ajax ook nog in de Johan Cruijff ArenA, tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.