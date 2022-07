Jansen kiest bij AZ voor keeperswissel: ‘Op dit moment heeft hij de voorkeur’

Zondag, 17 juli 2022 om 10:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:40

Peter Vindahl begint komend seizoen niet als eerste doelman van AZ. Dat maakte trainer Pascal Jansen tegenover de eigen clubkanalen bekend. De Deense doelman kwam afgelopen seizoen voor bijna twee miljoen over van Nordsjaelland, maar wisselde sterke optredens af met uiterst onzekere. Het heeft Jansen doen besluiten om Hobie Verhulst een kans als eerste doelman te geven.

“Op dit moment heeft Hobie de voorkeur”, bevestigde Jansen tegenover het clubkanaal van AZ. “We nemen de trainingssituatie ook mee. Hobie heeft vanaf het begin van de voorbereiding hele goede dingen laten zien", zei de 49-jarige oefenmeester zaterdag na de oefenzege op Westerlo (0-1). AZ neemt het donderdag in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Tuzla City en zal dit dus met Verhulst op doel doen.

"Peter heeft iets meer referentie nu hij hier al een seizoen speelt en traint”, vervolgde Jansen. “Dat neem je allemaal mee in de beoordeling en dat overleg ik met de staf, met Nick van Aart in het bijzonder als keeperscoach en op basis daarvan maak ik de keuzes.”

AZ nam Verhulst in de zomer van 2020 op transfervrije basis over van Go Ahead Eagles. In totaal kwam de 29-jarige doelman in de afgelopen twee seizoenen tot zes officiële optredens namens de Alkmaarders, waarin hij negen tegentreffers moest slikken. Vindahl kwam sinds zijn komst naar AZ tot 45 officiële duels en kreeg in totaal 59 tegendoelpunten te verwerken.