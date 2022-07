Messi zet Paris Saint-Germain inzake contractverlenging in de wachtkamer

Zondag, 17 juli 2022 om 08:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:40

Lionel Messi gaat zijn contract bij Paris Saint-Germain voorlopig nog niet verlengen. De 35-jarige Argentijn richt zich eerst op het WK in Qatar en is van plan op zijn vroegst pas eind december een besluit te nemen over het tekenen van een mogelijk nieuwe verbintenis.

PSG heeft onlangs aangegeven Messi’s huidige contract, die in 2023 afloopt, met ten minste nog een jaar te willen verlengen. Toen hij vorig jaar de overstap van Barcelona naar Parijs maakte kon hij een driejarig contract tekenen of een tweejarige verbintenis met een optie voor nog een seizoen. Het werd uiteindelijk het laatste.

Messi heeft aangegeven zijn contract bij PSG op zijn minst uit te dienen, maar de verwachting is dat de 162-voudig international van Argentinië volgend jaar meerdere aanbiedingen zal krijgen, waaronder van clubs uit de Major League Soccer, terwijl Barcelona ook nog altijd droomt van een terugkeer wanneer de club er in financieel opzicht beter voor staat.

Messi wil zich echter eerst concentreren op een goed begin van het seizoen met PSG en daarna gaat hij in Qatar waarschijnlijk voor zijn laatste kans om met Argentinië de wereldtitel te winnen. Messi kwam in zijn eerste seizoen in Parijs niet verder dan 11 goals in 34 officiële duels. Als aangever was hij echter wel belangrijk met een vijftiental assists.