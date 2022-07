Bekritiseerde Madueke: ‘Hij hoeft de bal niet alleen van de zijkant te krijgen’

Zondag, 17 juli 2022 om 07:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

Met Luuk de Jong heeft PSV dit seizoen een ander type aanvalsleider dan Eran Zahavi in de afgelopen jaren. Noni Madueke is echter van mening dat hij De Jong niet alleen met hoge voorzetten van de zijkant hoeft te bedienen. Madueke toonde zaterdag tijdens het oefenduel met Villarreal (1-2) zijn klasse, maar kon ook op kritiek rekenen.

Luuk de Jong staat te boek als een van de beste koppers in Europa, maar volgens Madueke betekent dit niet dat hij de international van Oranje enkel met hoge voorzetten in de zestien hoeft te bedienen. “Hij hoeft niet per se de bal van de zijkanten te krijgen”, zo werd Madueke na de oefennederlaag geciteerd door Voetbal International. Luuk is een speler die ook de bal in de voet kan krijgen. Maar natuurlijk geeft hij PSV een extra wapen vanaf de zijkant. Dat gaan we zeker proberen te benutten. Ik maak nog steeds mijn acties en ik doe gewoon wat het beste is voor het team. Het is dus niet heel anders.”

Madueke kwakkelde het afgelopen seizoen met meerdere blessures, maar is de voorbereiding van PSV nu met het nodige vertrouwen aangevangen. “De voorbereiding gaat goed. Ik bouw langzaam op naar negentig minuten. Ik voel me goed, de training gaat goed. En dit zijn de wedstrijden waar je jezelf kan testen. Ik ben er fit uitgekomen en dat is het belangrijkste. Ik mag niet klagen.”

PSV kwam tegen Villarreal sterk aan de leiding via De Jong en ook Madueke viel in positieve zin op. Toch oogstte de twintigjarige vleugelaanvaller ook kritiek van Marciano Vink. Volgens de analist van ESPN leverde Madueke te weinig verdedigende arbeid. "Er is een aantal principes dat PSV goed moet afspreken", aldus de oud-middenvelder. "Een daarvan is óók alles geven als je de bal niet hebt. Die eerste tegengoal, dat komt eigenlijk voort uit gemakzucht van Madueke. Dat soort dingen kan gewoon niet. Ondanks dat hij aan de bal goede dingen doet, kan hij ook zijn team helpen door verdedigend zijn mannetje te staan, of in ieder geval verdedigend te denken. Dat mis ik een beetje bij Madueke", aldus Vink bij ESPN.

Van Nistelrooij zag dit eveneens, maar was milder voor zijn jonge rechtsbuiten. "We zijn elke dag bezig met zijn ontwikkeling, hijzelf vooral. Dan zie je hele mooie stappen, een enorm potentieel. Fysiek maakt hij hele grote stappen. Ook in het besef van 'wat wordt er gevraagd'. Daar kun je zeker een analyse op loslaten, maar die jongen is twintig en heeft een grote toekomst voor zich als hij zo doorgaat."