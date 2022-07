AC Milan-fan dreigt op Twitter met beenamputatie; Rafael Leão reageert

Rafael Leão heeft gereageerd op een supporter van AC Milan die dreigde zijn been te amputeren als de 23-jarige aanvaller deze zomer geen nieuw contract tekent in het San Siro. Leão, wiens huidige verbintenis in 2024 afloopt, werd in de zomer van 2019 voor circa dertig miljoen euro naar Milan en speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het behalen van de Scudetto.

De Italiaanse kampioen is naar verluidt bezig om Leão langer aan zich te binden, maar de aanvaller werd recent ook in verband gebracht met een transfer naar Chelsea. Dit gerucht zorgde voor grote onrust bij een supporter van AC Milan. De fan in kwestie heeft een tatoeage van Leão op zijn onderbeen, die hij liet zien in een video die hij op 14 juli op zijn Twitter-account plaatste.

Se non rinnova Leão mi taglio la gamba pic.twitter.com/oqBkuJZteW — Gabriele (@gabbocin) July 14, 2022

Het account, aangemaakt onder de naam Gabriele, bevatte ook een nogal verontrustend bijschrift. “Als hij (Leão, red.) zijn contract niet verlengt, amputeer ik mijn been", luidde het onderschrift. De post heeft meer dan 800 likes gekregen en is ook gezien door Leão zelf, die direct reageerde om te proberen de supporter ervan te weerhouden zijn dreigement uit te voeren. De negenvoudig international van Portugal poste een reeks emoji's met huilende gezichten en biddende handen.

Leão was het afgelopen seizoen goed voor elf goals en acht assists in 34 Serie A-duels, waarmee hij Milan aan de eerste landstitel in elf jaar hielp. De talentvolle aanvaller sprak halverwege het seizoen ook over speculaties over zijn toekomst. “Ik ben blij met AC Milan en ik wil hier geschiedenis schrijven. Ik hou echt van mijn leven bij deze club”, zei hij tegenover DAZN. Leão bevestigde ook dat zijn vertegenwoordigers in gesprek zijn met de club over een contractverlenging. Italiaanse media meldden onlangs dat hij een nieuw vijfjarige verbintenis aangeboden heeft gekregen.