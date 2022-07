Barcelona is na Raphinha en Lewandowski dicht bij nieuwe deal in Engeland

Zaterdag, 16 juli 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:26

Barcelona is met het binnenhalen van Raphinha en Robert Lewandowski nog niet klaar op de transfermarkt. De Catalanen liggen volgens Fabrizio Romano voorop in de race om de handtekening van Carney Chukwuemeka. Het achttienjarige toptalent mag bij Aston Villa vertrekken voor 20 miljoen pond, omgerekend 23,5 miljoen euro.

Aston Villa wil zijn veelbelovende jeugdproduct eigenlijk niet kwijt, maar zit door zijn volgend jaar aflopende contract in een benarde situatie. Geprobeerd werd om de verbintenis van Chukwuemeka op te waarderen en te verlengen, maar inmiddels hebben the Villans het hoofd in de schoot gelegd en een vraagprijs vastgesteld. Barcelona strijdt met 'een aantal clubs uit de Europese elite' om de jongeling, waarbij de Catalanen de beste papieren hebben.

Chukwuemeka is pas achttien jaar, maar maakte al een volledig seizoen mee in de Premier League. De centrale middenvelder maakte in augustus vorig jaar zijn debuut in de Engelse competitie tegen Brentford (1-1) en kreeg direct lovende kritieken. "Dit was een outstanding optreden", aldus voormalig Engels international Paul Merson. "Deze jongen wordt een absolute ster." Chukwuemeka werd in Oostenrijk geboren en heeft Nigeriaanse ouders, maar vertegenwoordigt als aanvoerder de Onder 19 van Engeland. Hij speelde tot nu toe zestien keer voor Aston Villa. Daarin kwam hij tot één assist.

Barcelona is hard op weg om zijn selectie naar hoger niveau te tillen. De club presenteerde eerder al de transfervrij binnengehaalde Franck Kessié (AC Milan) en Andreas Christensen (AC Milan), en voegde daar deze week Raphinha (Leeds United) en Robert Lewandowski (Bayern München) aan toe. Voor de twee laatstgenoemden betaalt Barça in totaal veel meer dan 100 miljoen euro. De club verzoekt Frenkie de Jong, die 75 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan variabelen kan opleveren, over te stappen naar Manchester United. Barça zal in dat geval proberen om met Manchester City-middenvelder Bernardo Silva nóg een sterrenaankoop te doen.