Slot voorspelt minimaal twee aankopen: ‘Dat lijkt me niet meer dan normaal’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Feyenoord heeft snel versterkingen nodig om het elftal op peil te brengen, zo concludeert Arne Slot zaterdag na een nieuwe oefennederlaag. De trainer van de Rotterdammers zag zijn ploeg hard onderuitgaan tegen Union Sint-Gillis (4-0 over een wedstrijd van 120 minuten), maar was in elk geval blij met het spel van nieuwkomer Javairô Dilrosun. "Ik heb vanmiddag gezien waarom we hem graag wilden hebben", aldus Slot tegenover het Algemeen Dagblad.

"Hij kan op snelheid van richting veranderen en dingen forceren", vervolgt de coach over de van Hertha BSC overgenomen vleugelspits. Dilrosun, die opviel met enkele flitsende acties, is de directe vervanger van Luis Sinisterra (Leeds United), waarmee Slot dus gelukkig is. De coach wacht echter nog altijd op opvolgers van Tyrell Malacia (Manchester United), Guus Til (door Spartak Moskou verkocht aan PSV) en zijn voormalig spitsen Cyriel Dessers (terug naar Racing Genk) en Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot noemt minimaal één nieuwe linksback 'bittere noodzaak' en verwacht ook voorin nieuwkomers. "Bij een club als Feyenoord lijkt het me niet meer dan normaal dat je twee topspitsen hebt die met elkaar kunnen concurreren." De Rotterdammers namen al wel Danilo transfervrij over van Ajax voor de spitspositie. Ook roerde Feyenoord zich door Mohamed Taabouni (AZ) en Mats Wieffer (Excelsior) in te lijven.

De vier genoemde aanwinsten zullen zondag tijdens de traditionele Open Dag uit de helikopter stappen. "Ik heb nieuws voor je: er zitten geen extra verrassingen in", knipoogt Slot. "Ik hoop dat we de komende week wel wat nieuwe spelers kunnen verwelkomen. Dan weet ik zeker dat we ons beter kunnen presenteren dan we vandaag hebben gedaan." Jean-Paul Boëtius houdt momenteel zijn conditie op peil en viel tegen Union ook nog kort in. Vooralsnog lijkt het erop dat de 28-jarige middenvelder geen contract zal ondertekenen bij Feyenoord.