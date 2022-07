Ruud van Nistelrooij zag ‘aantal flitsen’: ‘Dan zie je heel veel talent bij hem’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV zich zaterdag tegen Villarreal (1-2 nederlaag) prima heeft gerevancheerd na de blamage vorige week tegen Arminia Bielefeld (4-0 verlies). De trainer zag zijn ploeg weliswaar opnieuw onderuitgaan, maar de eerste wedstrijd in het eigen Philips Stadion biedt voldoende perspectief. "Voor ons was dit een topwedstrijd tegen een Champions League-waardige ploeg", aldus Van Nistelrooij voor de camera van ESPN.

PSV kwam sterk aan de leiding via Luuk de Jong, maar gaf de zege mede door vele wisselingen na rust weg. "Wij hebben onze speelstijl kunnen etaleren", vindt de coach van de Eindhovenaren. "Dat hebben we als team gedaan, dat hebben we samen gedaan. Dat geeft ons ook houvast om door te bouwen. Tegen deze tegenstander hebben we dat flink kunnen oefenen. Het makkelijkste is natuurlijk om zo min mogelijk weerstand te hebben en dan is er een hosannastemming. We hebben ervoor gekozen om pittige tegenstanders te treffen. Nu kunnen we ons daartegen meten en dan weten we waar we naartoe moeten." PSV oefent nog tegen FC Eindhoven en Real Betis, voordat over twee weken de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op het programma staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Nistelrooij zag tegen Villarreal goede dingen van zijn ploeg. "We hebben van tevoren een aantal zaken besproken en ik denk dat we dat goed voor elkaar hadden: dat als je de bal verliest, je goed moet staan, om counters te voorkomen, dat hebben we heel goed gedaan. Het grote verschil met Bielefeld? Er was een betere veldbezetting, en daardoor konden we beter positiespel spelen, al is dat nog voor veel verbetering vatbaar. Maar we stonden ook beter als we hem verloren. Het probleem zat hem meer in het drukzetten, het vooruitverdedigen. Daardoor werden een aantal keer mensen gevonden tussen de linies. Dat heeft Villarreal knap gedaan."

Xavi Simons debuteerde in het Philips Stadion met het een assist, maar had het behoudens dat niet makkelijk op het middenveld van PSV. "We willen dat hij wat dieper positie houdt, maar dan moet je hem kunnen vinden daar", aldus Van Nistelrooij, die het probleem vooral bij het gehele elftal legt. "We hadden niet de dominantie aan de bal dat we hem makkelijk konden vinden daar. We hadden niet langere periodes van balbezit, daar kwam het door. Maar hij heeft wel een aantal flitsen gehad, waarin hij laat zien dat hij heel veel talent bezit."

Ook Noni Madueke toonde hier en daar zijn klasse. De rechtsbuiten kreeg van Marciano Vink kritiek vanwege het niet meeverdedigen bij het eerste tegendoelpunt. Van Nistelrooij had dat ook gezien, maar is mild voor zijn jonge rechtsbuiten. "We zijn elke dag bezig met zijn ontwikkeling, hijzelf vooral. Dan zie je hele mooie stappen, een enorm potentieel. Fysiek maakt hij hele grote stappen. Ook in het besef van 'wat wordt er gevraagd'. Daar kun je zeker een analyse op loslaten, maar die jongen is twintig en heeft een grote toekomst voor zich als hij zo doorgaat."