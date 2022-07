Marciano Vink ziet tactisch probleem voor ‘harde werker’ Xavi Simons

Zaterdag, 16 juli 2022 om 21:45

Xavi Simons speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd in het Philips Stadion. De aanvallende middenvelder van PSV leverde tegen Villarreal (1-2 verlies) een fraaie assist op Luuk de Jong, maar kwam behoudens dat moment niet al te veel in het stuk voor. "We hadden de bal in het begin niet, en ik ben een speler die wel echt de bal nodig heeft", aldus Simons voor de camera van ESPN.

PSV overleefde de sterke openingsfase van Villarreal en kwam via de assist van van de Paris Saint-Germain overgekomen middenvelder op De Jong na 25 minuten aan de leiding. "Dat was wel even een moment dacht ik dacht: goh, we hebben gescoord, nu kunnen we rustig verder met de bal in de ploeg. Ik denk wel dat de eerste helft goed is gegaan, dus ik ben wel blij."

Simons speelde de eerste 45 minuten mee. "Het was een hele mooie wedstrijd, tegen een hele mooie tegenstander. Ik denk dat we op de goede weg zijn in onze voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wat het meeste aandacht kreeg? Communicatie, want er zijn veel nieuwe spelers, dus we moeten aan elkaar wennen. We wisten dat Villarreal in balbezit een topploeg is. In de eerste tien minuten hadden we het lastig, zij gaven hoog druk, maar daarna ging het wel goed."

De analyse van Marciano Vink

Marciano Vink zag dat Simons het moeilijk had op het middenveld van PSV. Waar de Eindhovenaren vorig seizoen met een blok van twee controlerende middenvelders speelden, probeert Ruud van Nistelrooij het nu met één balverover (Ibrahim Sangaré). Simons vulde samen met Joey Veerman de rol van rechts- en linkshalf in. "Hij heeft hard gewerkt", zegt Vink over Simons. De analist lijkt te suggereren dat de middenvelder beter zou renderen in een rol als echte nummer 10.

"Het probleem voor Xavi Simons ligt hem vooral in het feit dat je met drie man op het middenveld heel veel bezig bent met afschermen, passlijnen eruit halen", aldus Vink. "Dan moet je weer twintig meter inzakken omdat je een man moet overnemen en Sangaré de andere kant op is, dus je moet heel veel nadenken. Je bent eigenlijk meer aan het nadenken over verdedigend goed staan, dan dat je techniek en mooie acties kan etaleren. Hij heeft hard gewerkt, maar buiten de assist heb ik niet echt de mooie, verfijnde dingen gezien. Maar dat kan nog komen. Hij heeft laten zien dat hij in ieder geval betrouwbaar is in verdedigend opzicht."