Luuk de Jong kritisch: ‘Een fantastisch talent, maar hij moet ook hard werken’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 21:16 • Jeroen van Poppel

Luuk de Jong luisterde zijn rentree in het Philips Stadion zaterdag op met een alerte intikker tegen Villarreal (1-2 verlies). De spits van PSV toont zich na afloop voor de camera van ESPN gelukkig om terug te zijn in Eindhoven. "Het voelt als thuiskomen en het is prachtig dat ik meteen een goal mag maken", aldus de van Sevilla overgenomen centrumspits, die in de eerste helft voor de 1-0 tekende.

De Jong heeft waardering voor de assist van Xavi Simons. "Dit was een goede bal van Xavi, moet ik zeggen", zegt de centrumaanvaller. "Die hoorde mij al roepen. Ik riep toen hij de paal kreeg, van: 'Eerste paal, eerste paal!' En toen gaf hij hem. En ja, dan raak ik hem precies goed met mijn linkerbuitenkant. Het is heerlijk dat hij erin gaat."

Ki-Jana Hoever ? Xavi Simons ? Luuk de Jong



De nieuwelingen van @PSV staan aan de basis bij deze fraaie treffer van de Eindhovenaren.



?? ESPN pic.twitter.com/UDGqpKeIn0 — ESPN NL (@ESPNnl) July 16, 2022

Voor De Jong was Villarreal gezien zijn recente verleden in Spanje geen onbekende tegenstander. De spits kreeg het behoorlijk aan de stok met zijn opponenten en schold ze bij een opstootje in de rust de huid vol. "Ik weet niet wat ik ze aangedaan heb, hoor", lacht hij. "Ik had het gevoel dat ze me vandaag (zaterdag, red.) een beetje zochten, waarom weet ik ook niet. Of het iets is uit het verleden? Niet dat ik het me kan herinneren. Ik begreep het niet. Bij de eerste bal zetten ze een blok, dat is misschien 'een tactisch blok', maar als ik dat als aanvaller bij een verdediger doe, dan krijg je 99 van de 100 keer een vrije trap tegen. Dus ik vind het dan andersom net zo goed een overtreding, maar ja..."

Marciano Vink, als analist aanwezig bij het duel, vraagt aan De Jong naar de afstemming met Noni Madueke, die op rechts speelde. "Die jongens aan de zijkanten, daar spreek je bijna dagelijks mee tijdens tactische trainingen. Dan spreken we met elkaar af wat je wil, als ze binnendoor of buitenom gaan. En ook hoe we het verdedigend gezien moeten doen met elkaar. Noni is een jongen met fantastisch talent, maar hij moet ook hard werken." De Jong doelt daarmee mede op het eerste tegendoelpunt van PSV, waarbij Madueke verzaakte om druk te zetten op zijn directe tegenstander. "Ja, dat zijn kleine dingetjes, waar ik hem ook in mee probeer te nemen. Dan denk ik dat hij een geweldige speler kan worden."

Vink over Madueke

Ook Vink was kort voor het gesprek met De Jong al kritisch op Madueke. "Er is een aantal principes dat PSV goed moet afspreken", aldus de oud-middenvelder. "Een daarvan is óók alles geven als je de bal niet hebt. Die eerste tegengoal, dat komt eigenlijk voort uit gemakzucht van Madueke. Dat soort dingen kan gewoon niet. Ondanks dat hij aan de bal goede dingen doet, kan hij ook zijn team helpen door verdedigend zijn mannetje te staan, of in ieder geval verdedigend te denken. Dat mis ik een beetje bij Madueke."