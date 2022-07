Reserve-aanvoerder Walter Benítez maakt ondanks nederlaag indruk

Zaterdag, 16 juli 2022 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:08

PSV heeft zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd in het Philips Stadion van het nieuwe seizoen verloren. Ruud van Nistelrooij zag zijn 'basisformatie' tegen Villarreal in de eerste helft een 1-0 voorsprong nemen dankzij een alerte intikker van Luuk de Jong. Mede door de vele wisselingen speelde PSV na rust veel zwakker en boog Villarreal de achterstand om in een zege: 1-2. Walter Benítez, na rust de aanvoerder van PSV, liet zich aan het Eindhovense publiek zien met enkele fraaie reddingen.

De belangrijkste afwezigen aan de kant van PSV waren Cody Gakpo en Guus Til, die beiden niet fit genoeg waren om aan de aftrap te verschijnen. Het duo werd vervangen door respectievelijk Jeremy Antonisse en Xavi Simons. Ten opzichte van het verloren oefenduel met Arminia Bielefeld (4-0) kreeg verder Ibrahim Sangaré de voorkeur boven Marco van Ginkel. Het centrale verdedigingsduo werd gevormd door Jordan Teze en Armando Obispo, terwijl Walter Benítez het doel verdedigde. Bij Villarreal kreeg Arnaut Danjuma een basisplek van trainer Unai Emery.

Ki-Jana Hoever ? Xavi Simons ? Luuk de Jong De nieuwelingen van @PSV staan aan de basis bij deze fraaie treffer van de Eindhovenaren. ?? ESPN pic.twitter.com/UDGqpKeIn0 — ESPN NL (@ESPNnl) July 16, 2022

Het eerste gevaar van de wedstrijd werd gesticht door Noni Madueke. De vleugelspits was Alfonso Pedraza te snel af en sneed naar binnen vanaf de rechterflank, al kreeg hij het schot dat volgde niet tussen de palen. Enkele minuten later snelde Danjuma aan de overzijde directe tegenstander Hoever voorbij. De linksbuiten van Villarreal kreeg de bal bij Dani Parejo, die zijn van richting veranderde schot in de handen van Benítez zag belanden. In de 25ste speelminuut brak PSV de ban.

Vanaf het middenveld had Ki-Jana Hoever een uitstekende pass in huis op Xavi Simons. De aanvallende middenvelder passeerde Pedraza en bezorgde een lage voorzet op maat bij De Jong, die met een fraaie voetbeweging afrondde: 1-0. Na ruim een half uur spelen voorkwam Teze dat Villarreal dat stand gelijktrok. Danjuma leek een vrije doorgang te krijgen richting Benítez, maar de centrumverdediger tikte met een volmaakte sliding de bal weg bij de linksbuiten van Villarreal. Hoewel beide teams op slag van het rustsignaal nog op zoek gingen naar een treffer, werd die niet meer gevonden.

Van Nistelrooij begon na rust veelvuldig te wisselen, waardoor het elftal steeds meer weg kreeg van Jong PSV. Dat werd direct voelbaar op het veld, want Villarreal kwam enkele minuten na rust op gelijke hoogte. Een voorzet vanaf de linkerkant van Pervis Estupinan werd door centrumspits Nicolas Jackson onbedoeld doorgetikt naar de rechterzijde van het strafschopgebied, waar Yeremy Pino in alle vrijheid profiteerde met een halfvolley in de verre hoek: 1-1. Danjuma liet zich kort daarna zien door heerlijk weg te draaien bij Dennis Vos, om zijn schot met links op de lat te zien eindigen. PSV probeerde het hier en daar met vooral pogingen van Veerman, maar kreeg in de slotfase een nieuwe domper te verwerken. Opnieuw begon het met een voorzet van Estupinan, die bij de tweede paal in complete vrijheid werd binnengekopt door Jackson: 1-2.