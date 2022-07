Calvin Bassey wordt door akkoord duurste verdediger van Ajax aller tijden

Zaterdag, 16 juli 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Ajax slaat spijkers met koppen op de transfermarkt. De Amsterdammers staan op het punt om ook de komst van Calvin Bassey af te ronden, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige verdediger van Rangers zal overkomen voor een bedrag van 22 miljoen euro exclusief 5 miljoen euro aan bonussen. Daarmee wordt de Nigeriaans-Engelse mandekker de duurste verdediger van Ajax aller tijden. Ook is er een doorverkooppercentage van rond de tien procent afgesproken. De hoofdstedelingen ronden momenteel ook de komst van aanvallers Francisco Conceição (FC Porto) en Brian Brobbey (RB Leipzig) af.

De informatie van de Italiaanse transferexpert ligt in lijn met die van het Algemeen Dagblad eerder op de zaterdag. De Nederlandse krant meldde dat Rangers een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteerde, en dat het gat tussen vraag en aanbod 'overbrugbaar' was. Die brug is volgens Romano nu geslagen: Ajax en de Schotse topclub staan op het punt om een akkoord te sluiten voor 22 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bassey is de opvolger van Lisandro Martínez, die voor liefst 55 miljoen euro exclusief nog eens 10 miljoen euro aan mogelijke bonussen na Matthijs de Ligt (75 miljoen euro) de duurste uitgaande Ajax-verdediger aller tijden wordt. Bassey neemt op zijn beurt het record van inkomende duurste Ajacied in de achterhoede over van Daley Blind, die in 2018 voor zestien miljoen euro werd teruggehaald van Manchester United. Bassey lijkt na Steven Bergwijn (31,25 miljoen euro) en Sébastien Haller (22,5 miljoen euro) de derde duurste Ajacied ooit te worden.

Bassey kwam in totaal tot 65 wedstrijden in het eerste van the Gers en daarvan speelde hij er 29 in het afgelopen Premiership-seizoen. De tweevoudig Nigeriaans international maakte vooral indruk in de Europa League, waarin hij met Rangers de finale haalde en uiteindelijk verloor van Eintracht Frankfurt. De stopper stond dertien keer in de basis in het tweede Europese clubtoernooi en mocht ook twee keer invallen van Van Bronckhorst. Scoren lukte hem, net als in de competitie, nog niet. Bassey is in Italië geboren, heeft in Engeland gewoond en speelt zijn interlands voor Nigeria. De 1,85 meter lange mandekker werd bij Leicester City opgeleid en maakt indruk met zijn duelkracht en inzicht.