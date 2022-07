Eerste aanbieding van Feyenoord gaat van tafel: ‘Vier tot vijf keer te laag’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:28

Feyenoord zal een behoorlijke extra financiële inspanning moeten doen om Dávid Hancko binnen te halen, zo wordt gemeld in Tsjechië. De Rotterdammers zagen hun eerste aanbieding voor de 24-jarige centrumverdediger van Sparta Praag resoluut van tafel worden geveegd, weet iSport.cz. Er zou nog een enorm gat tussen vraag en aanbod zijn.

Volgens de Tsjechische sportsite bedroeg het eerste voorstel van Feyenoord twee miljoen euro. "Dat is vier tot vijf keer minder dan de vraagprijs van Sparta Praag", zo bespreken de journalisten Martin Vait en Jan Vacek in hun podcast. Gezien de informatie van 1908.nl, dat eerder deze week meldde dat Feyenoord 'ver wil gaan', is het waarschijnlijk dat de Rotterdammers terug zullen komen voor Hancko.

Mocht de Slowaakse mandekker kunnen worden losgeweekt, dan kan hij zomaar de boeken ingaan als een van de duurste verdedigers ooit van Feyenoord. De Nederlandse topclub telde drie jaar geleden liefst zeven miljoen euro neer voor Marcos Senesi, die al tijden aan buitenlandse clubs wordt gelinkt, maar op dit moment in Rotterdam lijkt te blijven. De Argentijn heeft nog een eenjarig contract, dat door Feyenoord eenzijdig met een seizoen kan worden opgewaardeerd.

Hancko begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte hij de overstap naar de Serie A. Hancko speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In Tsjechië beviel de linksbenige verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, zo goed dat hij definitief werd overgenomen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.