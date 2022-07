Bayern München investeert deel transferopbrengst Lewandowski onmiddellijk

Zaterdag, 16 juli 2022 om 17:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:01

Bayern München is er in geslaagd om Serge Gnabry langer aan zich te binden. Zaterdagmiddag bevestigt der Rekordmeister via de officiële kanalen dat de aanvaller zijn contract heeft verlengd tot medio 2026. Het nieuws volgt kort nadat de Duitse recordkampioen bekendmaakte dat Robert Lewandowski zijn carrière gaat vervolgen bij Barcelona. Gnabry kwam in de zomer van 2017 voor een bedrag van circa acht miljoen euro over van Werder Bremen.

"Ik heb veel nagedacht over wat ik de komende jaren als speler wil en ben tot de conclusie gekomen dat ik bij Bayern wil blijven”, vertelt Gnabry via de clubsite. “Ik wil hier vooral de Champions League weer winnen, deze keer met onze fans. De club is speciaal omdat ik hier met mijn vrienden op het hoogste niveau mag spelen. Het zou zeker niet hetzelfde voelen bij een andere club. Ik wil hier meer geweldige momenten beleven, en nergens anders. De honger naar grote prijzen ebt niet weg”, aldus de aanvaller.

Ook president Herbert Hainer is zeer te spreken over de nieuwe handtekening van de 27-jarige vleugelaanvaller. “Het is weer een sterk signaal dat een speler als Serge Gnabry toekomst ziet bij Bayern. Hij heeft hier alles gewonnen en identificeert zich dusdanig met de club dat hij wil helpen meer hoofdstukken aan de clubgeschiedenis toe te voegen”, aldus Hainer, die bijval krijgt van directeur Oliver Kahn. “Met zijn spectaculaire speelstijl is Gnabry een speler waarvoor fans naar het stadion komen. We zijn blij dat hij zijn contract heeft verlengd.”

Gnabry speelde tot dusver 171 officiële duels wedstrijden voor Bayern en scoorde in die wedstrijden 64 keer. In totaal won de vleugelaanvaller vier landstitels, pakte hij twee keer de DFB Pokal, drie keer de Duitse Super Cup en eenmaal de Champions League. In 2021 veroverde hij eveneens de wereldbeker voor club en de UEFA Super Cup. Namens de Duitse nationale ploeg maakte Gnabry 20 doelpunten in 34 optredens.