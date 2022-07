Bassey is op weg naar Ajax: Rangers sorteert al voor op transfer

Zaterdag, 16 juli 2022 om 17:34 • Guy Habets

Calvin Bassey lijkt hard op weg naar Ajax. Het Algemeen Dagblad meldt dat de onderhandelingen tussen de Amsterdammers en Rangers, de club van de Engelse centrale verdediger, voorspoedig verlopen. Het gat tussen vraag en aanbod zou ondertussen zelfs 'overbrugbaar' zijn.

Ajax heeft een verhoogd bod uitgebracht op Bassey dat dichter bij de vraagprijs van de Schotten in de buurt komt. Rangers zou een bedrag van 25 miljoen euro verlangen voor zijn centrale verdediger en nu de Nederlands kampioen water bij de wijn heeft gedaan, is het gat tussen vraag en aanbod wel te overbruggen. Het is volgens het AD zelfs zo klein, dat er binnen enkele dagen een akkoord wordt verwacht en dat Bassey het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk vanaf het begin zou kunnen meemaken.

Rangers sorteert intussen ook voor op een transfer van de sterke centrale verdediger, aangezien trainer Giovanni van Bronckhorst hem buiten de selectie heeft gehouden voor de oefenwedstrijd tegen Blackpool. Bassey had zelf al te kennen gegeven dat hij graag naar Ajax zou verkassen, zeker na een positief telefoongesprek met trainer Alfred Schreuder. De mandekker, die ook wordt begeerd door Brighton & Hove Albion, is persoonlijk al bijna rond met Ajax en moet in de Johan Cruijff Arena de opvolger van Lisandro Martínez worden.

Hij kwam in totaal al tot 65 wedstrijden in het eerste van the Gers en daarvan speelde hij er 29 in het afgelopen Premiership-seizoen. Bassey maakte echter vooral indruk in de Europa League, waarin hij met Rangers de finale haalde en uiteindelijk verloor van Eintracht Frankfurt. De 22-jarige stopper stond dertien keer in de basis in het tweede Europese clubtoernooi en mocht ook twee keer invallen van Van Bronckhorst. Scoren lukte hem, net als in de competitie, nog niet. Bassey is in Italië geboren, heeft in Engeland gewoond en speelt zijn interlands voor Nigeria. De 1 meter 85 lange mandekker werd bij Leicester City opgeleid en maakt indruk met zijn duelkracht en inzicht