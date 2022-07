Cody Gakpo niet bij PSV-selectie; Villarreal start met Danjuma in de basis

Zaterdag, 16 juli 2022 om 18:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:43

De opstelling van PSV voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal is bekend. Ten opzichte van het verloren oefenduel met Arminia Bielefeld (4-0) wijzigt trainer Ruud van Nistelrooij zijn ploeg op diverse posities. Xavi Simons krijgt de voorkeur boven Guus Til, terwijl ook Jeremy Antonisse speelt in plaats van Cody Gakpo. Bij el Submarino Amarillo krijgt Arnaut Danjuma een basisplek. Om 19.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion.

De opstelling van PSV lijkt in de buurt te komen van het beoogde basiselftal van Van Nistelrooij. Onder de lat krijgt doelman Walter Benítez de voorkeur boven onder meer Joël Drommel. Rechtsachterin krijgt Ki-Jana Hoever opnieuw de kans om zich te laten zien, terwijl Philipp Max de linkerflank zal bestrijken. Centraal achterin kiest de keuzeheer voor Jordan Teze en Armando Obispo. Obispo was afgelopen wedstrijd nog niet fit genoeg om in actie te komen; André Ramalho is nog steeds niet van de partij.

Media hora para el inicio del segundo test de pretemporada del Submarino que podrá seguirse en directo por @Gol. ¡Esta es la alineación del Submarino en el Estadio Philips frente al @PSVespanol! pic.twitter.com/JbXhsDrvf2 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 16, 2022

Simons maakt zijn officieuze debuut in de basis van de Eindhovenaren. De van Paris Saint-Germain overgekomen middenvelder speelt in plaats van Guus Til, die met een lichte blessure kampt. De middelste linie wordt gecompleteerd door Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Luuk de Jong geeft invulling aan de spitspositie, terwijl de flanken bestreken worden door Noni Madueke en Antonisse. Gakpo is niet geheel fit en zal niet in actie komen

Villarreal treedt, net als PSV, aan in een sterk ogende opstelling. Naast sterspeler Gerard Moreno krijgt ook Danjuma een plek in de startopstelling van trainer Unai Emery. Verder zullen de Eindhovense verdedigers de snelle Yéremy Pino nauwlettend in de gaten moeten houden.

Opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Madueke, De Jong (c), Antonisse