Feyenoord moet opnieuw een kansloze oefennederlaag slikken

Zaterdag, 16 juli 2022 om 16:26 • Laatste update: 16:36

Feyenoord heeft de derde oefenwedstrijd die het deze voorbereiding speelde, verloren. Union Saint-Gilloise, de nummer twee van het afgelopen Pro League-seizoen in België, was een maatje te groot: 0-4. De Rotterdammers waren de gehele wedstrijd de onderliggende partij en beperkten de schade nog, aangezien keeper Thijs Jansen nog een strafschop pakte.

Trainer Arne Slot besloot het treffen met de Belgische verrassing van het afgelopen seizoen aan te vangen met een sterke basiself. Zo kreeg Javairô Dilrosun voor het eerst een basisplaats in het elftal van de Rotterdammers, waar hij als linksbuiten fungeerde. In de voorhoede werd hij vergezeld door Danilo en Alireza Jahanbakhsh. Op het middenveld was er opnieuw een plekje voor Lutsharel Geertruida. Hij speelde als controleur, aangezien dat experiment de vorige keer goed was bevallen. De wedstrijd werd gespeeld over vier kwarten van een half uur.

De Rotterdammers openden prima en werden vooral geholpen door de impulsen van Dilrosun vanaf links. Hij kreeg het publiek al snel op de banken met een aantal fraaie passeerbewegingen, maar haalde daar geen rendement uit. Union bleef ondertussen stoïcijns, wachtte af tot de Feyenoord-storm ging liggen en nam gaandeweg het initiatief over. Dat leverde ook de openingstreffer op en het was uitgerekend Bart Nieuwkoop die hem maakte. De voormalig Feyenoorder stond op de goede plek om de bal van dichtbij binnen te tikken.

In het tweede deel verdubbelde Union de marge. Dennis Eckert, die een verleden heeft bij Excelsior, kon van dichtbij binnenkoppen toen Feyenoord de bal na een standaardsituatie niet weggewerkt kreeg. De formatie van Slot was het sowieso even kwijt, want er kon amper een vuist gemaakt worden op de Belgische helft en dat bleef gedurende de eerste twee kwarten zo. Vanaf het derde kwart stond er een verjongd Feyenoord op het veld.

Terug in de wedstrijd komen lukte de jongelingen uit Rotterdam-Zuid echter niet, waardoor de gasten in de slotfase de kans kregen om de eindstand uiteindelijk via Ross Sykes en Ilyes Ziani op 0-4 te bepalen. Daardoor verliest Feyenoord voor de tweede keer deze voorbereiding, na de smadelijke 0-7 nederlaag tegen FC Kopenhagen van ruim een week geleden. Slot en de zijnen hebben nog twee oefenwedstrijden op het programma staan, want er wordt nog tegen Olympique Lyon en tegen NAC Breda gespeeld.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Hendrix; Geertruida, Aursnes, Toornstra; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun.

Opstelling Feyenoord tweede helft/b>: Jansen; Valk, Diemers, Benita, Baars; Boëtius, Hartjes, Taabouni; Walemark, Naujoks, Groen.