Herstellende Frank Arnesen laat zijn gezicht weer zien bij Feyenoord

Zaterdag, 16 juli 2022 om 15:35 • Guy Habets

Frank Arnesen is op de weg terug. De Deense technisch directeur van Feyenoord moest noodgedwongen zijn taken tijdelijk neerleggen om te herstellen van hevige knieklachten, maar maakte zaterdag zijn opwachting bij de oefenwedstrijd tussen de Rotterdammers en het Belgische Union Saint-Gilloise.

Sinds zijn komst naar Feyenoord had de ervaren Deen al last van de knie en het plaatsen van een kunstgewricht bood geen uitkomst. Vlak voor de Conference League-finale tegen AS Roma, die met 1-0 werd verloren door de Rotterdammers, ging het fout. Arnesen kreeg een hele dikke knie, volgens de directeur zelf 'zo groot als een meloen', en zijn gezondheid verslechterde. Arnesen moest naar het ziekenhuis, werd daar verder geholpen en kreeg ook te horen dat hij met een bacteriële infectie kampte.

Dat speelt hem nog altijd parten en Arnesen werd een tijdje geleden dan ook verzocht om rust te nemen en zijn taken tijdelijk neer te leggen. Hoofdtrainer Arne Slot en algemeen directeur Dennis te Kloese nemen de honneurs voorlopig waar, maar zij zagen ook dat hun Deense collega zaterdag op sportpark Varkenoord verscheen om naar de wedstrijd tegen Union te kijken. Feyenoord schoot er beelden van en Arnesen, die op krukken liep, glimlachte breed en stak zijn duim op.

Slot heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de taken van Arnesen op te kunnen pakken. "Ik heb in mijn vakantie ook spelers bekeken", verduidelijkte de trainer een aantal weken geleden in gesprek met De Telegraaf. "Maar niet zoveel als vorig jaar. Toen was ik, voordat ik naar Feyenoord kwam, een half jaar vrij en eigenlijk gewoon scout voor de periode dat ik in De Kuip aan de slag zou gaan. Zoveel tijd kan ik er nu niet in steken. Maar we kijken natuurlijk met elkaar naar versterkingen", aldus Slot.