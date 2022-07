Preview met Unibet: Wordt Haller in Dortmund net zo'n sensatie als Haaland?

Zondag, 17 juli 2022 om 11:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:13

Robert Lewandowski was afgelopen seizoen met 35 doelpunten de onbetwiste topscorer van de Bundesliga. De 33-jarige topschutter kiest in de herfst van zijn loopbaan voor een vertrek bij Bayern München en een nieuw avontuur bij Barcelona. Daarnaast is Erling Braut Haaland (22 doelpunten) voortaan ook niet meer op de Duitse velden te bewonderen, daar hij Manchester City aan vele treffers moet gaan helpen. Lukt het Sébastien Haller om bij Borussia Dortmund de nieuwe held van de Bundesliga te worden? In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de grootste kanshebbers voor de topscorerstitel.

Haller kroonde zich afgelopen seizoen met 21 doelpunten tot topscorer in de Eredivisie. Mede door zijn doeltreffendheid veroverde Ajax de landstitel en kwam Dortmund in beeld als nieuwe werkgever. BVB had uiteindelijk 31 miljoen euro over voor de beoogde opvolger van Haaland, in de afgelopen jaargang goed voor elf doelpunten in de Champions League. Haller mag zich met Dortmund opnieuw opmaken voor het miljardenbal, terwijl hij daarnaast de titelaspiraties van de nummer twee van vorig jaar kracht bij moet zetten. In zijn eerste periode in Duitsland kwam de kopsterke spits overigens tot 33 doelpunten in 77 optredens in het shirt van Eintracht Frankfurt.

In de schaduw van Lewandowski en Haaland beleefde Patrik Schick met 24 doelpunten een uiterst vruchtbaar seizoen in de Bundesliga. De succesvolle jaargang leverde de Tsjechische topschutter interesse op van onder meer Arsenal, Manchester United en Barcelona. Aan de geruchtenstroom kwam eind mei echter een abrupt einde, toen Schick besloot om zijn contract bij Bayer Leverkusen te verlengen tot de zomer van 2027. De fysiek sterke goaltjesdief wil zijn club aan succes helpen in de groepsfase van de Champions League en daarnaast aan het einde van het seizoen de topscorerstitel overnemen van Lewandowski.

Als schaduwspits sloot Christopher Nkunku het seizoen 2021/22 af met het fraaie aantal van twintig doelpunten. Mede hierdoor mag RB Leipzig zich als nummer vier opmaken voor een nieuw avontuur in de poulefase van de Champions League. Manchester United, Chelsea en Real Madrid volgen de verrichtingen van de Fransman inmiddels op de voet. Nkunku besloot echter zijn contract in Leipzig te verlengen tot medio 2026. Hij is vastbesloten om de Bundesliga-club voorlopig trouw te blijven: "Ik heb mijn contract niet verlengd om volgend jaar te vertrekken", zo liet de aanvallende middenvelder onlangs optekenen in de Duitse media.

