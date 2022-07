Barcelona is nalatig: Xavi kan plotseling niet meereizen naar VS

Zaterdag, 16 juli 2022 om 14:32 • Guy Habets

Xavi, de trainer van Barcelona, kan nog niet met zijn ploeg meereizen naar de Verenigde Staten. Dat zegt El Mundo Deportivo. Dat heeft alles te maken met het feit dat de oefenmeester, toen hij nog speler was bij Al-Sadd, meerdere malen in Iran is geweest. Met dat stempeltje in een paspoort kom je de VS moeilijk in en moet er een speciale uitzondering worden gemaakt.

Die heeft Xavi nog niet en dus kan hij niet met zijn spelers meereizen naar de Verenigde Staten. De verwachting is volgens MD dat het een paar dagen gaat duren tot de trainer toestemming heeft en de selectie achterna kan reizen. Barcelona heeft zelf aangegeven dat er 'wat administratieve problemen met het paspoort zijn' en dat Xavi zo spoedig mogelijk naar Miami af zal reizen, waar de Catalaanse club haar tenten heeft opgeslagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens zijn actieve loopbaan speelde Xavi voor Al-Sadd en in die hoedanigheid moest hij een aantal keer in Iran opdraven. De laatste officiële wedstrijd die de voormalig middenvelder speelde, was zelfs in Teheran. Iedereen die echter ooit in Iran is geweest, heeft een speciale stempel nodig om toegang te krijgen tot de Verenigde Staten. Dat heeft alles te maken met de politieke problemen tussen de twee landen. Dat deze situatie voor hun trainer gold, realiseerde Barcelona zich te laat.

Op vrijdag kwam Barça er pas achter dat Xavi niet mee kon reizen en dus moest de oefenmeester op het allerlaatste moment thuisblijven. Dat zal ook zeker nog een paar dagen duren: in het weekend kan de benodigde stempel niet aangevraagd worden en dus kan er maandag pas actie ondernomen worden. De verwachting is dat het los Azulgrana dan wel spoedig zal lukken om de papieren voor Xavi in orde te krijgen.

Er was eerder al ophef over de groep die namens de Catalaanse club naar de Verenigde Staten zou afreizen. Er werd namelijk gefluisterd dat Frenkie de Jong niet mee zou mogen reizen, zodat Barcelona op die manier duidelijk kon maken dat een vertrek van de spelmaker uit Arkel gewenst zou zijn. De Oranje-international zit echter gewoon bij de selectie, net als Memphis Depay.