Vincent Janssen heeft de Belgische harten nu al voor zich gewonnen

Zaterdag, 16 juli 2022 om 13:41 • Guy Habets

De Belgische media zijn nu al zeer lovend over Vincent Janssen. De spits van Royal Antwerp scoorde vrijdag in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Dinamo Kiev en dat was al de tweede treffer tijdens de voorbereiding voor de spits uit Heesch. Onze zuiderburen zijn benieuwd naar wat Janssen in de competitie teweeg kan brengen.

Eerder maakte Janssen al een goal in het vriendschappelijke treffen met het KV Mechelen van trainer Danny Buijs en met zijn eerste schot van de wedstrijd tegen Kiev was het ook alweer raak. Het Nieuwsblad denkt dat de Oranje-international los is en repte van een 'prima optreden' van de aanvaller. 'De Nederlandse spits trof bij zijn debuut op de Bosuil raak en is klaar voor de start van het seizoen', zo valt er te lezen. 'Dat is maar goed ook, want in de Conference League moet het er al boenk op zijn.'

Ook in Het Laatste Nieuws zijn lovende woorden te lezen over Janssen. De spits, die tegen Kiev de openingstreffer maakte door zijn directe bewaker uit te spelen en met links de verre hoek te vinden, zal volgens de Belgische krant indruk gaan maken dit seizoen. Trainer Mark van Bommel zou zomaar eens veel plezier aan de Nederlander kunnen gaan beleven, voorspellen zij. 'Minder dan zeven minuten had Janssen nodig om zijn eerste goal op de Bosuil mee te pikken. Dat belooft wat...'

Komende donderdag speelt Antwerp de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Dan speelt het in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Kosovaarse FC Drita, dat vorig jaar nog tegen Feyenoord uitkwam en het de Rotterdammers zeer lastig maakte.