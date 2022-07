Slot krijgt steeds meer te kiezen: Dilrosun debuteert officieus bij Feyenoord

Zaterdag, 16 juli 2022 om 13:09 • Guy Habets • Laatste update: 15:05

De opstelling van Feyenoord voor de oefenwedstrijd tegen Union Saint-Gilloise is bekend. Trainer Arne Slot krijgt de beschikking over steeds meer smaken en dat is ook te zien aan de elf spelers die in ieder geval de eerste helft mogen gaan spelen. Javairô Dilrosun maakt zijn officieuze debuut voor de Rotterdammers.

De van Hertha BSC overgekomen aanvaller heeft rugnummer elf toebedeeld gekregen en zal de positie van linksbuiten gaan bekleden. Daar is Dilrosun de opvolger van de naar Leeds United vertrokken Luis Sinisterra. De eenmalig Oranje-international wordt in de Rotterdamse voorhoede vergezeld door Danilo en Alireza Jahanbakhsh. Op het middenveld is er opnieuw een plekje voor Lutsharel Geertruida. Hij speelt als controleur, aangezien dat experiment de vorige keer goed is bevallen.

Onze ???? voor de eerste helft.#feyusg — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 16, 2022

Centraal achterin maakt het 'gebruikelijke' duo Marcos Senesi-Gernot Trauner zijn opwachting en omdat Geertruida op het middenveld staat, is Marcus Pedersen de rechtsback. Jorrit Hendrix staat bij een gebrek aan keuzes op de linkerkant als linksback geposteerd. Middenvelders Jens Toornstra en Fredrik Aursnes en keeper Justin Bijlow completeren de elf van Feyenoord, die in ieder geval de eerste helft gaan spelen tegen de nummer twee van België. Na rust zal Slot waarschijnlijk veelvuldig gaan wisselen.

De ontmoeting met Union is de derde oefenwedstrijd die Feyenoord tijdens deze voorbereiding speelt. Eerder werd er al op onthutsende wijze verloren van FC Kopenhagen (0-7), maar een paar dagen later rechtten de Rotterdammers de rug door RB Salzburg met 1-2 te verslaan. Na het treffen met Union speelt de formatie van Slot nog tegen Olympique Lyon en NAC Breda.