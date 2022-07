Barcelona beslist over Frenkie en deelt selectie voor trip naar de VS

Zaterdag, 16 juli 2022 om 11:48 • Guy Habets

Frenkie de Jong maakt gewoon deel uit van de groep spelers die met FC Barcelona door de Verenigde Staten gaat toeren. Het verhaal ging dat de Catalaanse club hem zou verbieden om mee te reizen, om De Jong daarmee tot een transfer naar Manchester United aan te zetten. Dat is dus niet gebeurd.

Op de sociale kanalen van Barcelona is een lijst te vinden met spelers die de trip naar de Verenigde Staten gaan maken. Daar is De Jong, net als Memphis Depay, gewoon op terug te vinden. Dat betekent dat de spelmaker uit Arkel mee kan doen in de vriendschappelijke wedstrijden die het team van Xavi gaat spelen en dat er van 'wegpesten bij de club' waarschijnlijk geen sprake is. Joan Laporta, de clubpresident van los Azulgrana, liet eerder al optekenen dat hij verwachtte dat de Oranje-international gewoon van de partij zou zijn.

Gira Estats Units pic.twitter.com/DgirzY3LJ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 16, 2022

De berichten die El Mundo Deportivo en Sport naar buiten brachten over de situatie van de Nederlander, zijn volgens Laporta derhalve niet waar. "De informatie dat De Jong verkocht moet worden, is onjuist. Welke spelers meegaan op trainingskamp beslist Xavi, maar in principe is Frenkie erbij”, vertelt Laporta, die steun krijgt van technisch directeur Mateu Alemany. “Frenkie is een zeer belangrijke speler voor ons en we rekenen op hem. Natuurlijk is het duidelijk dat er wel spelers moeten vertrekken in verband met het Financial Fair Play-systeem."

Er zijn spelers die door Barcelona wél van de lijst geschrapt zijn, in de hoop dat ze in de komende weken te verkopen zijn. Martin Braithwaite, Óscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig en Neto maken geen onderdeel uit van de groep die naar de Verenigde Staten afreist en volgens Fabrizio Romano wil de Catalaanse club dan ook zo snel mogelijk van dit vijftal af. Dat De Jong wél met Barça mee kan reizen, betekent dus dat een vertrek in ieder geval niet onafwendbaar is.

Diverse Catalaanse media verzekerden eerder dat Barcelona probeert Frenkie de Jong met dwang naar de uitgang van het Camp Nou te duwen. De Spaanse topclub wil de 75 miljoen euro die Manchester United gegarandeerd wil overmaken binnenhalen en zet de 25-jarige middenvelder daarom onder druk. De Jong weigerde eerder al een salarisverlaging en heeft ook geen trek in een hereniging met Erik ten Hag. Dat ligt niet aan de voormalig oefenmeester van Ajax, maar aan het feit dat De Jong niet weg wil bij Barcelona.