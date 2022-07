Bayern gaat Lewandowski-inkomsten gebruiken voor tweede bod op De Ligt

Bayern München gaat een tweede bod uitbrengen op Matthijs de Ligt. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Der Rekordmeister staat op het punt om Robert Lewandowski voor circa 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen te verkopen aan Barcelona. Met de inkomsten uit deze transfer wil Bayern alsnog de komst van De Ligt realiseren.

Voorlopig is er nog groot verschil tussen de hoge vraagprijs van Juventus en de transfersom die Bayern bereid is te betalen. Volgens Sky Sports Italia houdt La Vecchia Signora vast aan een vraagprijs van negentig tot honderd miljoen euro voor De Ligt. Hasan Salihamidzic, directeur voetbalzaken Bayern, was maandag in Turijn om met de clubleiding van Juve te spreken over een transfer van de centrumverdediger. Tijdens die gesprekken legde Salihamidzic een bod van zestig miljoen euro plus bonussen op tafel, maar met die transfersom nemen de Italianen dus geen genoegen.

De hoogte van het tweede bod van Bayern op De Ligt is nog niet bekend. De 38-voudig international van Oranje ligt nog tot medio 2024 vast in Turijn, maar vorige week meldde

de Duitse tak van Sky Sports dat De Ligt zelf akkoord is met Bayern over de persoonlijke voorwaarden. Waar de 22-jarige stopper in Italië naar verluidt een netto jaarsalaris van circa acht miljoen euro plus bonussen opstrijkt, kan hij in Duitsland zeventien tot negentien miljoen euro (inclusief bonussen) gaan verdienen. Daarmee zou hij direct een van de best betaalde spelers in München worden.

Naast De Ligt hoopt trainer Julian Nagelsmann ook Konrad Laimer aan de selectie van Bayern toe te kunnen voegen. De 25-jarige middenvelder beschikt bij RB Leipzig nog over een contract tot de zomer van 2023. Tijdens de zomerse transferwindow wist Bayern tot nog toe drie versterkingen te verwelkomen. Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch kwamen over van Ajax, terwijl de Duitsers 32 miljoen betaalden om Sadio Mané van Liverpool over te nemen.