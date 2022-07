Louis van Gaal gaf advies: ‘De bondscoach vindt me bij Ajax passen’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 09:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:36

Steven Bergwijn heeft mede op aanraden van Louis van Gaal voor een transfer naar Ajax gekozen. De Amsterdammers wisten de 24-jarige aanvaller eerder deze maand na een lange transfersoap eindelijk in te lijven. Bergwijn is naar eigen zeggen blij dat alle onzekerheid inmiddels achter de rug is.

“Hier heb ik anderhalf jaar naar uitgekeken", zegt Bergwijn tegenover De Telegraaf. De vleugelaanvaller verkaste uiteindelijk voor ruim 31 miljoen euro naar Ajax, dat in het verleden al driemaal eerder in de markt was voor de 22-voudig international van Oranje. “Nu heb ik rust in mijn hoofd. Ik ben altijd blijven openstaan voor Ajax, omdat dit voor mij de beste keuze is.”

Bergwijn geeft te kennen dat hij Van Gaal in aanloop naar zijn transfer om advies heeft gevraagd. “De bondscoach vindt me bij Ajax passen en denkt dat het goed is dat ik me weer in Nederland kan laten zien. Meneer Van Gaal en ik zijn elkaar dankbaar”, aldus Bergwijn, die hartelijk werd verwelkomd door Davy Klaassen, Daley Blind en Steven Berghuis. “Ze lieten op grappige wijze blijken heel blij te zijn met mijn komst”, vertelt Bergwijn. “Ze zeiden: ’Eindelijk’ en ’Welkom bij de beste club van Nederland’. Mooi toch?”

Bergwijn werd op zesjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax opgenomen, maar brak uiteindelijk door bij PSV. “Ik begrijp de rivaliteit tussen de fans. Maar ik zie Ajax gewoon als een nieuwe, mooie stap in mijn carrière”, vertelt de aanvaller. “En bij PSV ben ik als voetballer groot geworden. Daar ben ik de club heel dankbaar voor.” Met het oog op het WK ligt de focus de komende maanden op presteren bij Ajax. “Het is gewoon beter als ik week in week uit speel. Fysiek is het moeilijk om op een WK drie wedstrijden in de week in actie te komen als je daarvoor bij je club te weinig minuten hebt gemaakt.”