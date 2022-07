‘Hij is de beste keeper van Nederland, beter dan Mvogo als je het mij vraagt’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 08:48 • Laatste update: 09:53

Michal Sadílek is zeer te spreken over zijn ploeggenoot Lars Unnerstall. De 31-jarige sluitpost liet PSV tijdens de zomer van 2021 net als Sadílek achter zich voor een dienstverband bij FC Twente en veroverde in Enschede direct een basisplaats. “Ik snap niet dat PSV Lars zo makkelijk heeft laten gaan”, aldus Sadílek.

Unnerstall kon Roger Schmidt in zijn tijd bij PSV nooit volledig overtuigen. De Duitse oefenmeester besloot zijn landgenoot in de voorbereiding van het seizoen 2021/22 van de hand te doen. Unnerstall vertrok naar FC Twente en zag Joël Drommel de omgekeerde weg bewandelen. Sadílek speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Tukkers en maakte deze zomer definitief de overstap van PSV naar De Grolsch Veste.

Sadílek laat in een interview met Voetbal International weten onder de indruk te zijn van Unnerstall. “Hij is de beste keeper van Nederland. Hij was even de nummer 1 van PSV, toen kwam Schmidt, met een eigen idee over voetbal. Ik dacht dat het goed bij mij zou passen; gegenpressing, hoge intensiteit. Maar hij had lievere andere jongens. Gold ook voor Lars”, aldus Sadílek.

“Unnerstall is een betere keeper dan Yvon Mvogo als je het mij vraagt”, geeft Sadílek aan. “Misschien niet qua opbouwen, maar is dat belangrijk als hij zo vaak de nul houdt?’ De Duitse doelman kwam het afgelopen seizoen namens FC Twente tot 32 Eredivisie-optredens, waarin hij 32 tegentreffers moest slikken. In twaalf competitieduels slaagde hij er uiteindelijk in om de nul te houden.