Gewilde Bernardeschi laat interesse links liggen en verlaat Europa

Zaterdag, 16 juli 2022 om 08:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:24

Federico Bernardeschi heeft de transfervrije overstap van Juventus naar Toronto FC gemaakt. Dat maakt de Canadese club uit de Major League Soccer via de officiële kanalen bekend. De Italiaans international is nog in afwachting van zijn werkvergunning en tekent bij Toronto een contract tot medio 2026, waar naar verluidt een jaarsalaris van vijf miljoen euro tegenover staat.

“We zijn verheugd ons te versterken met Federico Bernardeschi”, zegt voorzitter Bill Manning. “Als speler en als persoon, geloven we dat hij precies is wat we nu nodig hebben, zowel op het veld als in de kleedkamer. Federico heeft bewezen dat hij een kampioen en een leider is bij Juventus en voor het nationale elftal van Italië.”

Ondanks de interesse van Sevilla, Atlético Madrid en AS Roma, besloot Bernardeschi voor een dienstverband bij Toronto te kiezen. De 28-jarige vleugelaanvaller wordt de derde Italiaan in de selectie van Toronto, naast Lorenzo Insigne en Domenico Criscito. Met een jaarsalaris van vijf miljoen euro wordt Bernardeschi een designated player, wat inhoudt dat Toronto hem meer kan betalen dan het salarisplafond voorschrijft.

Bernardeschi heeft tot nog toe zijn gehele carrière in Italië gespeeld. De afgelopen vijf seizoenen kwam hij uit voor Juventus. In totaal kwam hij tot 183 officiële optredens voor la Vecchia Signora in alle competities, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 24 assists. Met Juventus won Bernardeschi in de afgelopen jaren driemaal de Serie A, twee keer de Coppa Itali en eveneens tweemaal de Supercoppa.