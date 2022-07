Bayern München accepteert bod: Robert Lewandowski vertrekt naar Barcelona

Zaterdag, 16 juli 2022 om 00:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:35

Bayern München en Barcelona hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van Robert Lewandowski. Vrijdagavond bevestigen onder meer Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio dat der Rekordmeister ingestemd heeft met een bod van circa 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. Volgens de transfermarktexperts voegt de Poolse spits zich komende zaterdag of zondag al bij de selectie. Lewandowski gaat in Barcelona zijn handtekening zetten onder een driejarige verbintenis.

Bayern München wilde aanvankelijk niets weten van het vertrek van Lewandowski, die zelf al medio mei had besloten dat zijn tijdperk bij de Duits recordkampioen erop zit. Dat zei de 33-jarige Pool aan het eind van die maand ook letterlijk tijdens een persconferentie bij het nationale elftal. Bayern gaf lange tijd geen krimp en hield vast aan een torenhoge vraagprijs van vijftig miljoen euro. Op het tweede bod van Barcelona, dat veertig miljoen euro bedroeg, gaven de Duitsers niet eens antwoord, zo gaf Barça-president Joan Laporta onlangs te kennen. Nu is er alsnog een akkoord bereikt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona is al tijden persoonlijk akkoord met Lewandowski, die voor liefst drie seizoenen tekent. De man van 344 goals in 375 wedstrijden voor Bayern wil niets anders dan in het Camp Nou schitteren en wees andere grootmachten af. "Mijn tijdperk met Bayern is ten einde, ik kan me geen goede samenwerking meer voorstellen", zei Lewandowski in mei. "Ik hoop dat de club me er niet van zal weerhouden om te vertrekken, gewoon omdat ze het zouden kunnen. Een transfer is voor iedereen de beste oplossing."

Met de komst van Lewandowski heeft Xavi de gedroomde voorhoede compleet. In de spitspositie zal de Pools international de concurrentiestrijd aangaan met Pierre-Emerick Aubameyang, terwijl ook Martin Braithwaite nog altijd onder contract staat. Verder beschikt de Catalaanse oefenmeester in de voorhoede nog over Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Ez Abde en de onlangs aangetrokken Raphinha.