Laporta benut presentatie Raphinha om te zeggen of Frenkie naar de VS gaat

Vrijdag, 15 juli 2022 om 23:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:15

Joan Laporta ontkent vrijdagavond de geruchten over een gedwongen vertrek van Frenkie de Jong bij Barcelona. Tijdens de presentatie van zomeraanwinst Raphinha reageren de president en sportief directeur Mateu Alemany op vragen uit de perszaal over de situatie rond De Jong. Volgens het bestuursduo gaat de middenvelder ‘gewoon’ mee op trainingskamp, ondanks dat onder meer Mundo Deportivo eerder op de dag meldde dat Barcelona dreigt met het weigeren van de Nederlander.

Deze maand stapt Barcelona op het vliegtuig naar de Verenigde Staten voor een voorbereidingstour. De grootmacht zou het volgens Mundo Deportivo én Sport absoluut niet zitten om De Jong nog mee naar Amerika te nemen en dreigt de middenvelder van de passagierslijst te schrappen. Barça oefent in de Verenigde Staten tegen Inter Miami, Real Madrid, Juventus en de New York Red Bulls. Vrijdagavond worden de geruchten, tot grote verbazing van Mundo Deportivo, ontkracht door Laporta.

“De informatie dat De Jong verkocht moet worden, is onjuist. Welke spelers meegaan op trainingskamp beslist Xavi, maar in principe is Frenkie erbij”, vertelt Laporta, die steun krijgt van Alemany. “Frenkie is een zeer belangrijke speler voor ons en we rekenen op hem. Natuurlijk is het duidelijk dat er wel spelers moeten vertrekken in verband met het Financial Fair Play-systeem”, aldus de bestuurder.

Diverse Catalaanse media verzekeren dat Barcelona probeert Frenkie de Jong met dwang naar de uitgang van het Camp Nou te duwen. De Spaanse topclub wil de 75 miljoen euro die Manchester United gegarandeerd wil overmaken binnenhalen en zet de 25-jarige middenvelder daarom onder druk. De Jong weigerde al een salarisverlaging en dreigt nu individueel te moeten gaan trainen. Direct na de woorden van Laporta reageert Mundo Deportivo verbaasd. “Nog geen 24 uur geleden hebben officials van Barcelona het verhaal rond De Jong aan ons bevestigd. Xavi wil hem er graag bij hebben, maar de club moet hem verkopen vanuit financieel oogpunt.”