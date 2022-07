Wijndal en Bergwijn vinden twee medespelers ‘zeker lekker’ om naast te staan

Vrijdag, 15 juli 2022 om 22:20 • Mart van Mourik

Owen Wijndal en Steven Bergwijn hebben zich voor het eerst laten zien voor de camera na een wedstrijd in het shirt van Ajax. Vrijdagmiddag wisten de Amsterdammers het oefenduel met KAS Eupen op De Toekomst niet te winnen (1-1), maar voor de zomerse aankopen van Ajax was het officieuze debuut toch geslaagd. Waar Wijndal veel steun kreeg van Daley Blind, kon Bergwijn de samenwerking met Davy Klaassen absoluut waarderen.

Trainer Alfred Schreuder koos voor de wedstrijd tegen de Belgen voor een sterke opstelling. Met Wijndal en Bergwijn stonden de twee nieuwe aanwinsten meteen in de basis en ook de meeste teruggekeerde internationals kregen een basisplaats. Zo speelde Blind links centraal achterin op de plek van de vertrekkende Lisandro Martínez, hadden Edson Álvarez en Klaassen een plekje op het middenveld toebedeeld gekregen en was ook Steven Berghuis van de partij.

Voor Bergwijn was het prettig om samen te spelen met Blind, erkent hij in gesprek met Ajax TV. “Ik weet wat Davy wil en wat hij vraagt als speler, dus het was zeker lekker om met hem te spelen.” Wijndal kon zich tegelijkertijd optrekken aan Blind, met wie hij al diverse interlandperioden meemaakte. “Daley heeft me zeker kunnen helpen. Ik ken hem wel goed van Oranje. Hij coacht veel en hij praat veel, dus dat waardeer ik alleen maar.”

Wijndal merkte in de eerste dagen sinds de overstap van AZ dat ‘alles groter’ is bij Ajax. “Het is allemaal heel groot. Je bent het niet gewend. Maar ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Het gaat allemaal goed en de jongens hebben me goed opgevangen. Ik ben gewoon heel blij om hier te zijn. Ik heb zin in het trainingskamp (in Oostenrijk, red.).” Bergwijn geeft aan het vooral prettig te vinden om weer het shirt van de Amsterdammers te dragen en is blij met de groep waarin hij terecht is gekomen. “Het is een hele goede en fanatieke groep. Er zijn veel jonge gretige spelers. Het is heerlijk om hier te zijn, in een voetballende groep, die altijd om de prijzen wil spelen.”