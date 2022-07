Lieke Martens reageert in gesprek met Fresia Cousiño Arias op forse kritiek

Vrijdag, 15 juli 2022 om 20:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Lieke Martens kan zich enigszins vinden in de kritiek die ze te verwerken krijgt. Na afloop van het EK-duel tussen Nederland en Portugal (3-2) had onder meer analytica Leonne Stentler diverse aanmerkingen op het spel van de aanvaller van de Oranje Leeuwinnen. Hoewel Martens in gesprek met Fresia Cousiño Arias van ESPN erkent buitenspeler dat ze nog niet het onderste uit de kan heeft gehaald, is ze ook van mening dat de feedback positiever mag zijn.

“Kritiek hoort erbij en ik zou ook graag meer van mezelf willen laten zien in aanvallend opzicht”, opent Martens. Ze gaat ervan uit dat de kritiek ook te maken heeft met het hoge verwachtingspatroon. “Ik hoop dat het nog beter wordt. Misschien moet ik de kritiek ook als compliment zien, maar soms is het wel lastig. Uiteindelijk was ik wel bij twee goals betrokken de afgelopen wedstrijd. Ik zeg ook niet dat ik mijn beste wedstrijd heb gespeeld, maar ik denk dat ik daarin wel weer een aandeel heb gehad. We kunnen het ook omdraaien. Maar goed, ik ben een hoge boom en dat hoort erbij. Laat de rest maar met rust en kom allemaal naar mij”, besluit Martens met een glimlach.

Lieke Martens is bewust van de kritiek die ze krijgt, maar weet dat het erbij hoort. "Laat de rest dan maar met rust en kom allemaal naar mij" pic.twitter.com/aL7FWoO6VT — ESPN NL (@ESPNnl) July 15, 2022

Onder meer Stentler was niet erg te spreken over het spel dat Martens in het duel met Portugal en Zweden op de mat legde. “Ze zit er nog niet lekker in, het is nog niet de Martens die we gewend zijn. Je verwacht gewoon elke keer meer. Ik hoop dat ook zij mee gaat groeien met het team in het toernooi en we weer een glimp gaan zien van wat ze allemaal kan, maar dat is er echt nog niet. Ik heb het idee dat ze echt aan het struggelen is, omdat ze het afgelopen seizoen veel blessures heeft gehad. Het is een langer proces dan ze had verwacht”, zei de oud-international woensdag voor de camera van de NOS.

Martens krijgt komende zondag een nieuwe kans om zich te te laten zien. Om zich te verzekeren van een plek in de kwartfinales hebben de Oranje Leeuwinnen nog een punt nodig tegen Zwitserland. Nederland zal om 18.00 uur aftrappen in Sheffield. In de strijd om groepswinst is de ploeg van bondscoach Mark Parsons afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Zweden en Portugal. Om de Scandinaviërs voor te blijven in Groep C moet Nederland minimaal hetzelfde resultaat halen als de grote concurrent.