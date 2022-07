Man City kan na afscheid van Sterling en Jesus laatste topprioriteit afvinken

Vrijdag, 15 juli 2022 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:47

Manchester City roept de exodus in zijn aanvalslinie een halt toe. De kampioen van de Premier League maakt melding van een nieuw contract voor Riyad Mahrez, die zijn verbintenis met twee jaar verlengt tot medio 2025. "Ik ben erg blij om de nieuwe deal te ondertekenen", zegt de 31-jarige Mahrez, die in 2018 voor een kleine zeventig miljoen euro overkwam van Leicester City.

Het binnenhalen van de Algerijnse vleugelspits was een schot in de roos, zegt ook technisch directeur Txiki Begiristain. "Riyad heeft een grote rol gespeeld in ons succes in de vier jaar sinds hij bij ons kwam, en we zijn allemaal verheugd dat hij heeft ingestemd met deze nieuwe verbintenis. Hij heeft de club zoveel gebracht met zijn vaardigheden, talent, toewijding en verlangen om te winnen, duidelijk vanaf het moment dat hij voor het eerst aankwam. Ik weet ook dat Pep (Guardiola, red.) en de technische staf graag met Riyad werken."

Mahrez was de afgelopen vier seizoenen goed voor 63 goals en 45 assists in 188 optredens voor the Citizens. Daarmee leverde de linksbenige rechtsbuiten een grote bijdrage aan het binnenhalen van drie landstitels, drie EFL Cups en een FA Cup. "Het is onvergetelijk geweest om daaraan te mogen bijdragen, en het maakt hongerig om nog meer te bereiken", aldus Mahrez. "Ik wil ook Pep, Txiki en de technische staf bedanken, zowel voor de manier waarop ze me hebben geholpen om me als speler te ontwikkelen."

Voor City was het behouden van Mahrez absolute topprioriteit, nadat de grootmacht deze zomer met Raheem Sterling (Chelsea) en Gabriel Jesus (Arsenal) al twee belangrijke aanvallers liet vertrekken. Daarvoor in de plaats kwam met Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) wel een nieuwe topspits binnen. Ook verstevigde City zijn middenveld met de komst van Kalvin Phillips (Leeds United). De club werkt bovendien aan een nieuw contract voor Phil Foden, die nog tot medio 2024 vastligt.