‘Trainer Lucien Favre heeft geen vertrouwen en zet Kasper Dolberg in etalage’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 20:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:11

De kans is groot dat Kasper Dolberg op zoek moet naar een nieuwe werkgever. De spits van OGC Nice lijkt volgens het doorgaans betrouwbare Foot Mercato niet voor te komen in de plannen van trainer Lucien Favre, die eerder deze zomer het roer overnam van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Christophe Galtier.

Favre kwam eind juni binnen bij Nice en is van plan om een fors aantal wijzigingen door te voeren in de selectie. De oefenmeester wil naar verluidt gaan spelen in een 4-3-3-systeem, waarin Dolberg niet de beoogde eerste spits is. Afgelopen seizoen moest de Deen Amine Gouiri voor zich dulden in de spitspositie en ook komend seizoen lijkt de voormalig Ajacied geen kans te maken op een basisplek.

Dolberg is niet de enige naam die mogelijk vertrekt bij Les Aiglons. Momenteel lijken er namelijk diverse clubs in de race om de handtekening van steunpilaren Gouiri, Khéphren Thuram en Jean-Clair Todibo. Laatstgenoemde wordt onder meer gelinkt aan Sevilla en Napoli. Hoewel het drietal niet op de transferlijst staat, zou Nice verkoop wel overwegen bij een niet te weigeren bod. Mario Lemina en Morgan Schneiderlin lijken in hetzelfde schuitje als Dolberg te zitten en mogen de club tegen ieder aannemelijk bod verlaten.

In de zomer van 2019 vertrok Dolberg voor een bedrag van circa 20,5 miljoen euro van Ajax naar Nice. Waar de aanvaller in het eerste seizoen nog een goede indruk achterliet, kwam hij afgelopen voetbaljaargang nauwelijks meer in het schouwspel voor. In het seizoen 2021/22 kwam Dolberg in actie in 26 Ligue 1-duels, waarin hij 6 keer trefzeker was en 2 assists verzorgde. Eind juni werd Dolberg door Foot Mercato nog gelinkt aan Brentford.